Spor

Deniz Kayadelen 'Üçlü taç' ünvanını aldı

İSTANBUL, - Daha önce English Channel ve Catalina Channel'i yüzerek geçen ve Dünya Buzlu Su Yüzme şampiyonlukları bulunan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Triple Crown (Üçlü taç) son ayağı olan 48 km'lik Manhattan Island yüzüşünü parkur üzerinde bulunan 20 köprünün altından geçerek ve kendisine eşlik eden teknenin arkasında dalgalanan Türk Bayrağı eşliğinde kadınlar hız rekoru kırarak 7 saat 58 dakikada tamamladı.

Bir süre önce Everest Dağı'nın 6 bin 400 metre yüksekliğinde buzlu suda 5 dakika yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran ve Açık Su Yüzme Dünyası'nın en prestijli ünvanlarından birini alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan sporcu Deniz Kayadelen, "Triple Crown yüzücüsü olmak açık su dünyasında en prestijli ünvanlardan biridir. Bu ünvanı kazanmak için, bir yüzücünün 3 büyük maraton yüzme rotasını başarıyla tamamlaması gerekir. Bu 3 rotayı tamamlayan yüzücüler dayanıklılık, güç ve kararlılıklarını kanıtlamış olurlar. Dünyada sınırlı sayıda yüzücü Triple Crown ünvanına sahip olduğundan bu büyük bir onurdur" dedi.

Kayadelen, aldığı Triple Crown ünvanının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirirken Türkiye'yi, Türk kadınını ve Bakırköy'ü dünyanın her yerinde başarı ile temsil etmeye, Türk kadını ve genç kızlarımıza ilham olmaya devam edeceğini belirtti.

AHMET SALİM YILMAZ: DENİZ KIZIMIZ TÜRKİYE'NİN MEDARI İFTİHARIDIR

Bakırköy Ata Spor Kulübü Onursal Başkanı ve aynı zamanda Bakırköy İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Salim Yılmaz ise "Deniz kızımız Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün, Bakırköy ilçemizin ve Türkiye'nin medarı iftiharıdır. O dünyanın dört bir tarafında şanlı Türk Bayrağını dalgalandırıyor. Deniz Kayadelen dünyadaki tüm denizleri; gücüyle, fedakarlıklarıyla, Türkiye sevgisiyle ve yüzme sevdasıyla aşarken kendi limitlerini zorluyor. İnsanları kendi limitlerini aşmaya teşvik ediyor. Kendisiyle ve başardıklarıyla gurur duyuyoruz. Ayrıca bir sonraki meydan okumasını merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.