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Deniz Türüç'ün davranışları Serhat Akın'ı canlı yayında adeta sinir krizine soktu: Böyle bir şerefsizlik var mı ya! - Son Dakika
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Deniz Türüç'ün davranışları Serhat Akın'ı canlı yayında adeta sinir krizine soktu: Böyle bir şerefsizlik var mı ya!

Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ün eski takımı Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmadaki tutumuna sarı-lacivertli camia büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Deniz Türüç'ü ağır ifadelerle eleştirirken, ''Böyle bir şerefsizlik var mı ya! Sen nasıl adama vuruyorsun! Batshuayi sana ne yaptı kardeşim!'' dedi.

25.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 10:15
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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, Gurmespor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Akın, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Başakşehirspor'un futbolcusu Deniz Türüç ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

"BU ADAMIN FENERBAHÇE İLE DERDİ"

Serhat Akın, Deniz Türüç ile ilgili, "Belhanda, Galatasaray'da oynamadı mı? Oynadı. Üçlü çektiriyor mu Galatasaray'ın stadında? Deniz Türüç, Fenerbahçe'de oynadı mı? Lan Batshuayi'ye vuruyor! Nasıl vurabilir Batshuayi'ye! Çakal! Deniz Türüç doğuştan Başakşehirli mi kardeşim! Bu adamın Fenerbahçe ile derdi. Anlayın artık bunu, herkes Fenerbahçe'ye karşı çok motive." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEREFSİZLİK VAR MI YA!"

Akın sözlerinin devamında, "O yüzden hepimiz mücadele etmemiz lazım. Bu Trabzon geçen hafta kendi evinde 5 tane yemedi mi? Ya bir tane yabancı cisim atılmadı. Bize çakı atıyorlardı Trabzon'da. Benim çıldırmam mı lazım bir şeyleri anlamanız için? Birazcık uyanın artık. Deniz Türüç kim? Fenerbahçe forması giymedi mi? Gelsin, ben taraftar olsam onu sokmam. Her ayağına top aldığında baskı kurarım. Böyle bir şerefsizlik var mı ya! Sen nasıl adama vuruyorsun! Batshuayi sana ne yaptı kardeşim!" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç\'ün davranışları Serhat Akın\'ı canlı yayında adeta sinir krizine soktu: Böyle bir şerefsizlik var mı ya!
YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : BATSHUAYİ,DENİZ TÜRÜÇ DENİLEN KİŞİLİKSİZ İNSANIN CANINI FENA YAKTIDA ONDAN,FENER'İN EKMEĞİNİ YEDİN DENİZ Bİ DÜŞÜN BAKALIM HELALMİ HARAMMI Yanıtla 13 32

Serhat Akın, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Türüç'ün davranışları Serhat Akın'ı canlı yayında adeta sinir krizine soktu: Böyle bir şerefsizlik var mı ya! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Türüç'ün davranışları Serhat Akın'ı canlı yayında adeta sinir krizine soktu: Böyle bir şerefsizlik var mı ya! - Son Dakika
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