Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti - Son Dakika
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Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti

06.03.2022 00:09
Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti

Deniz Undav attığı gollerle takımını şampiyonluğa götürüyor. U.S Gillioise forması giyen Undav, Kortrij'i 3-2 yendikleri maçta galibiyeti getiren golüyle yine adından söz ettirdi. Henüz hiçbir milli takımın formasını giymeyen Türk asıllı Alman futbolcu için geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'dan bir heyet futbolcuyla görüşmek için Belçika'ya gitmişti.

GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahasının önünde topla buluşan Deniz Undav yerde seken topu göğsüyle soluna attıktan sonra rakip futbolcuyu ekarte etti ve bekletmeden sağ ayağıyla şutu çıkardı. Kaleciyi çaresiz bırakan şutta top filelerle buluşurken, galibiyeti getiren Deniz Undav büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 3-2 kazanan U.S Gillioise puanını 67'ye çıkararak Club Brugge'ün önünde liderliğini perçinledi.

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