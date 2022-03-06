Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahasının önünde topla buluşan Deniz Undav yerde seken topu göğsüyle soluna attıktan sonra rakip futbolcuyu ekarte etti ve bekletmeden sağ ayağıyla şutu çıkardı. Kaleciyi çaresiz bırakan şutta top filelerle buluşurken, galibiyeti getiren Deniz Undav büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 3-2 kazanan U.S Gillioise puanını 67'ye çıkararak Club Brugge'ün önünde liderliğini perçinledi.
Son Dakika › Spor › Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti - Son Dakika