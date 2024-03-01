Denizli Büyükşehir Belediyesi Futbol Hakemlerine Destek Verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesine kayıtlı 177 futbol hakemi, gözlemci ve saha komiserine eşofman takımı ve tişört desteği verdi. Törende Başkan Zolan'a üzerinde FİFA Hakemlerinin imzalarının da bulunduğu forma hediye edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesine 177 futbol antrenörüne eşofman takımı ve tişörtten oluşan destek yardımını dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, İl Hakem Kurulu Başkanı Özmen Atalay, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şube Başkanı Sercan Oturaklı, Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk, futbol hakemleri, gözlemciler, saha komiserleri ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, sporu çocuklar ve gençler ile buluşturmak için birçok faaliyetler yaptıklarını ve imkan sağladıklarını belirterek, "Gençlerimizin hayalleri, hedefleri var, onların önünü açmak bizim asli görevimiz. Sportif anlamda gençlerimiz işin keyfini yaşıyor ama hakem olup, adaleti sağlamak çok önemli. Adrenalin yüksek olduğu müsabakalarda gençlerimizi kontrol edebilmek kolay değil, zor bir göreviniz var. Allah kolaylık versin, başarılar versin" diye konuştu.
Sporcunun dostu Başkan Zolan'a teşekkür
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şube Başkanı Sercan Oturaklı, hakemlere verdiği değer ile spor ve sporculara destekleri nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. İl Hakemler Kurulu Başkanı Özmen Atalay ise, malzeme desteği konusunda hiçbir zaman hakem camiasından uzak kalmyan Başkan Zolan'a şükranlarını iletti. Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli olarak çok şanslı olduklarını amatörler başta olmak üzere sporun ve sporcunun dostu Başkan Osman Zolan'a destekleri için teşekkür etti. Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman da, hakemlerin spor içerisinde çok önemli bir unsur olduğunu, emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kentte her türlü sporun ileriye gitmesi için her konuda Büyükşehir Belediyesinin kendilerine destek olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şube Başkanı Sercan Oturaklı, Başkan Zolan'a üzerinde FİFA Hakemlerinin imzalarının da bulunduğu forma hediye etti. Başkan Zolan daha 177 futbol hakemi, gözlemci ve saha komiserine eşofman ve tişörtleri verildi. - DENİZLİ
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