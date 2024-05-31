Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo ve Karate Takımları Balkan ve Avrupa Kupalarında Temsil Edilecek

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'ndan 4, Karate Takımı'ndan ise 2 sporcu Balkan ve Avrupa kupalarında Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı ve Karate Takımı'ndan toplam 6 sporcu Balkan ve Avrupa kupalarında Denizli ve Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşayacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo ve Milli Takım Sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Avrupa Judo Federasyonu tarafından 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenecek Graz Gençler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek. Akıncı, Erkekler +100 kilogramda Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediyespor Milli Judocu Aleyna Bayur Bayanlar 63 kilogramda, Nisa Gökçe Yörük Bayanlar 70 kilogramda ve Ceylin Bayur +70 kilogramda 1-2 Haziran tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Minik karateciler Balkan Şampiyonası'nda

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate ve Milli Takım Sporcusu Zeyneb Nur Gündoğdu ve Veysel Başaran Kalkan ise 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Minik&Yıldız Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya da şampiyonada görev alacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ulusal ve uluslararası müsabakalarda Denizli ve Türkiye'yi temsil etme gururu yaşayan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcularını tebrik ederek şampiyonalarda başarılar diledi. - DENİZLİ