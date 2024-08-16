Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzücüleri Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Başarı Elde Etti

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzücüleri, 2024 yılı yüzme branşındaki ulusal ve uluslararası yarışmalara başarılarıyla damga vurdu.

2024 Balkan Yüzme Şampiyonası'nda ayyıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzücüleri; Emine Doğa Aktaş, İbrahim Burhan, Recep Erdem Bıçaklı, Azra Selin Sert, Berru Burhan ve Ayşenur Aydın ile yüzme antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar'ı Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman makamında ağırladı.

Ulusal ve Sporculardan Emine Doğa Aktaş; Manisa'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 'Kızlar 1500 Metre' yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Azerbaycan'da düzenlenen ve 8 ülkeden sporcuların yarıştığı Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi final yarışları '13 Yaş Kızlar' kategorisinde altın madalya kazanarak gurumuz oldu.

Yüzücülerden İbrahim Burhan, Manisa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 'Erkekler 1500 metrede şampiyon olurken, Ayşenur Aydın ile Recep Erdem Bıçaklı ise Denizli birincisi olarak Konya'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye Finalleri'nde ilimizi temsil etti. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü; Marmaris'te gerçekleşen ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinin yer aldığı Açık Su Milli Takım Seçmelerinde, Ege Bölgesi'nden yüzme milli takımına sporcu gönderen tek kulüp oldu.

Başarılarıyla göz dolduran sporcuları ve antrenörlerini ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ulusal ve uluslararası arenada Denizli'yi başarılı bir şekilde temsil eden sporculara teşekkür etti. Yüzme Milli takımı ile 28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek Balkan Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek yüzücülere başarılar dileyen İlman, ziyaret sonrası sporculara hediye takdiminde bulundu. - DENİZLİ