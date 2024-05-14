Denizli'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor

Denizli\'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan Gençlik Haftası, 15-21 Mayıs tarihlerinde Denizli'de her gün farklı etkinliklerle kutlanacak. Denizli Valiliği önünde başlayacak olan etkinlikler, sportif turnuvalar, konserler, halk dansları ve ziyaretler gibi birçok etkinlikle dolu olacak. Gençlik ve Spor Festivali ve 19 Mayıs kutlamaları da hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alacak.

14.05.2024 17:46
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan Gençlik Haftası, 15-21 Mayıs tarihlerinde Denizli'de her gün farklı etkinliklerle kutlanacak.

Her yıl ülkemizin tüm yerleşim birimlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, 15 Mayıs Çarşamba günü Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Temsilci gençlerden oluşan genç heyet, Gençlik Haftası dolayısıyla İl Protokolünü makamlarında ziyaret edecek. Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlanacak hafta boyunca birbirinden farklı etkinlikler hazırlandı.

Sportif turnuvalarla dolu bir hafta olacak

Denizli'nin dört bir tarafında gerçekleşecek sportif etkinlikler kapsamında Curling, Bocce, Dart, Okçuluk, Bilardo, Güreş, Atıcılık, Satranç, Yüzme, Masa Tenisi, Atletizm, Dans, Karate, Oryantiring, Bowling branşlarında turnuvalar düzenlenecek. 16 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da İstiklal Gençlik Merkezi önünden başlayarak Valilik önüne kadar Atatürk Koşusu yapılacak. 19 Mayıs Pazar günü ise dağcılar, Babadağ Zirvesine tırmanarak Türk Bayrağını zirvede dalgalandıracak.

Gençlik Haftası süresince Kınıklı Mahallesi Kampüs Bölgesinde bulunan Amfi Park'ta her gün etkinlikler olacak. Mehteran gösterilerinden, gençlik konserlerine, halk danslarından spor yarışmalarına yapılacak etkinlikler akşam saatlerinde gerçekleşecek. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri tarafından 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Denizli Huzurevinde kalan yaşlılar ziyaret edilecek.

Gençlik ve Spor Festivali 17 Mayıs Cuma günü

Etkinlikler kapsamında 17 Mayıs Cuma günü Gençlik ve Spor Festivali adıyla etkinlikler yapılacak. 16.00-19.00 saatleri arasında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında yapılacak festival etkinliklerinde sporcu gruplarının gösterileri gerçekleşecek. Bunun yanı sıra gençlik stantları ile Kızılay ve Yeşilay stantlarında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulacak.

Bu yıl 105. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Valilik Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından bando eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Kortejde gençler 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağını elden ele taşıyacak. Protokol başta olmak üzere Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular ve vatandaşlarında eşlik edeceği yürüyüşün ardından kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak sporcuların koreografisi ve etkinliklerle devam edecek. Kutlamaların sonunda 105. Yıldönümüne özel kırmızı ve beyaz renkli uçan balonlar gökyüzüne bırakılacak.

"105 yıllık gurura ve hiç eksilmeyecek coşkuya sahibiz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yıldönümüne yaklaşırken coşkuyu ve heyecanı bir kez daha yürekten hissettiklerini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu yıl yine Gençlik Haftasının hem Atatürk'ü anma, hem gençlik, hem de spor yönü ile Denizli'de kutlanacağını söyledi. 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milletinin yolunu aydınlatan, kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şanlı bir mazi olduğunu belirten İlman, gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyduğumuz daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarih sayfalarına sığmayacak şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor - Son Dakika

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