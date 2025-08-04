Denizli'de Satranç Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Denizli'de Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Denizli\'de Satranç Şampiyonası Tamamlandı
04.08.2025 13:33
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Fuby Akademi, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Ödüller Vali Coşkun'dan.

28 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. 700 sporcunun yarıştığı organizasyonda Şampiyon olan Fuby Akademi takımına ödüllerini Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun takdim etti.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerindeki Konferans Salonunda yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Müsabakaları Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten toplam 700 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı.

Şampiyon takımlar ve sporcular ödüllerine kavuştu

Yedi gün boyunca birbirinden heyecanlı ve zorlu maçlara sahne olan Türkiye Kulüpler Satranç Turnuvası'nda şampiyon takım Fuby Akademi Spor Kulübü oldu. Şampiyon sporculara ödüllerini Vali Ömer Faruk Coşkun takdim ederken, Adana 1907 Spor Kulübü ikinci, Manisa Satranç Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Altınkale Satranç Spor Kulübü dördüncü, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü beşinci, Beyoğlu Satranç Spor Kulübü ise altıncı olarak sıralamada yerini aldı. Böylece bu altı takım 2026 yılı Satranç İkinci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Törende yaptığı konuşmada Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nın yüksek katılımı ve sportif kalitesiyle öne çıktığını vurgulayan Apaydın, "700 sporcunun katılımıyla rekor düzeyde gerçekleşen bu şampiyona, kulüplerimizin ne kadar donanımlı ve kararlı olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde satranca olan ilginin artması, bizleri daha güçlü projeler için motive ediyor" dedi. Apaydın ayrıca Denizli'deki ev sahipliği ve organizasyon kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ödül töreni programında konuşan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Efendioğlu konuşmasında, "Satranç sadece bir spor değil, aynı zamanda strateji, sabır ve zeka gelişimi açısından da çok kıymetli bir disiplindir. Gençlik Hizmetleri olarak satranca ve diğer tüm sporlara Gençlik Merkezlerimizde önemli bir yer veriyoruz.. Buradaki htüm sporcuları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Türkiye'de ki binlerce satranç sporcusunu ve onların değerli ailelerini Denizli'de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, böylesine prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gurununu yaşadıklarını belirtti. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında dereceye giren takımları tebrik eden Erdoğan, bu hafta yine Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonasında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Satranç Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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