Denizli\'de Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Lig Müsabakaları Son Buldu

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Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 21 Temmuz tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Lig ve İkinci Lig Müsabakaları, dereceye giren takımlara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi. Müsabakalarda 1. ve 2. Lig'de toplamda 600 sporcu mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Satranç 1.Ligi ve 2.Ligi Müsabakaları, Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerindeki Konferans Salonunda yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Satranç Birinci Liginde 24 takımdan 240 sporcu hamle yaparken, Denizli Pamukkale Satranç Salonunda düzenlenen İkinci Lig'de ise 36 takım 360 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, federasyon yöneticileri, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı.

Şampiyon takımlar ve sporcular ödülleri aldı

Yapılan müsabakalar boyunca birbirinden heyecanlı ve zorlu maçlara sahne olan Türkiye Satranç 1.Ligi'nde şampiyon takım İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü olurken ikinci Bursa Deneyim Spor Kulübü, üçüncü ise Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. Birinci Lig'de ilk üçe giren takımlar takım gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Türkiye Satranç 2.Ligi'nde ise şampiyonluğu elde eden Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü olurken, ikinci Moda Spor Kulübü, üçüncü Göztepe Spor Kulübü, dördüncü ise Akçakoca Kültür Sanat Satranç Eğitim ve Spor Kulübü oldu. İkinci Lig'de ise ilk dörde giren takımlar gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne mücadele etmeye hak kazandı.

"Satrançta başarılı organizasyonlara imza atıyoruz"

Üst üste pek çok branşta olduğu gibi Satranç'ta da ulusal organizasyonları Denizli'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca şampiyonaların devam edeceğini belirtti. Pamukkale Satranç Salonu gibi Türkiye'nin en modern tesislerinden birini Denizli'ye kazandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade eden İlman, Türkiye Satranç 1.lig ve 2. Ligi sonunda dereceye giren takımları tebrik ederek Satranç Kulüpler Şampiyonası, Satranç Türkiye Kupası ve Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasına katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

"Denizli'de olmaktan mutluyuz"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ödül töreninde yaptığı konuşmasında; 2024 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi'ni başarılı bir şekilde Denizli'de tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 9 tur boyunca süren şampiyonluk yarışında tüm sporcuları gönülden kutladığını ifade eden Tulay, kulüp temsilcileri ve sporcuların Denizli'den memnun şekilde ayrılacak olmasının da kendileri için çok büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Sırada kulüpler şampiyonası var

Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonası 22-28 Temmuz tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonunda olacak. 60 takımın katılacağı yarışmalarda 600 sporcu hamle yapacak. - DENİZLİ