Aydın Yıldızsporlu 13 yaşındaki oyuncu sahada yere düştü, hakemin çağırdığı sağlıkçı dilini kurtardı

Denizli'de, Denizli Genç Ümitler ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle dili boğazına kaçan 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar, sahada görevli sağlık görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MAÇIN SON DAKİKALARINDA YERE YIĞILDI

Genç Ümitler FK ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. Grup 2. hafta müsabakasının son dakikalarında iki oyuncu çarpıştı. Aydın Yıldızspor forması giyen Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü. Olayın aciliyetini fark eden hakem Hayrani Şen, sahada görevli sağlık görevlisi Adnan Kayaalp'i hemen sahaya çağırdı.

Sağlık görevlisi Kayaalp, ilk müdahalesiyle genç oyuncunun boğazına kaçan dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesi için gerekenleri yaptı. Ardından gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Çavdar'ın taburcu edildiği öğrenildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ O ANLARI ANLATTI

13 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahaleyi anlatan sağlık memuru Adnan Kayaalp, üzücü bir olayda gerekli müdahaleyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"İkili mücadelede çarpışmadan kaynaklı kafasını yere vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık. Beynine oksijen gitmesini sağladık. Düşmeden kaynaklı boyunda herhangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik, 112 geldi ve çocuğu götürdü."