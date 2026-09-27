Aydın Yıldızsporlu 13 yaşındaki oyuncu sahada yere düştü, hakemin çağırdığı sağlıkçı dilini kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Yıldızsporlu 13 yaşındaki oyuncu sahada yere düştü, hakemin çağırdığı sağlıkçı dilini kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF U14 Gelişim Ligi'nde Denizli Genç Ümitler ile karşılaşan Aydın Yıldızspor'un oyuncusu Hüseyin Avni Çavdar, maçın son dakikalarında rakibiyle çarpışıp kafasını yere vurdu. Hakem Hayrani Şen'in sahaya davet ettiği sağlık memuru Adnan Kayaalp, boğazına kaçan dili kurtarıp beyne oksijen gitmesini sağladı. Hastaneye götürülen genç futbolcu taburcu edildi.

Denizli'de, Denizli Genç Ümitler ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle dili boğazına kaçan 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar, sahada görevli sağlık görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MAÇIN SON DAKİKALARINDA YERE YIĞILDI

Genç Ümitler FK ile Aydın Yıldızspor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. Grup 2. hafta müsabakasının son dakikalarında iki oyuncu çarpıştı. Aydın Yıldızspor forması giyen Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü. Olayın aciliyetini fark eden hakem Hayrani Şen, sahada görevli sağlık görevlisi Adnan Kayaalp'i hemen sahaya çağırdı.

Sağlık görevlisi Kayaalp, ilk müdahalesiyle genç oyuncunun boğazına kaçan dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesi için gerekenleri yaptı. Ardından gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Çavdar'ın taburcu edildiği öğrenildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ O ANLARI ANLATTI

13 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahaleyi anlatan sağlık memuru Adnan Kayaalp, üzücü bir olayda gerekli müdahaleyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"İkili mücadelede çarpışmadan kaynaklı kafasını yere vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık. Beynine oksijen gitmesini sağladık. Düşmeden kaynaklı boyunda herhangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik, 112 geldi ve çocuğu götürdü."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuDenizliSağlıkAydınÇocukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
Hasret böyle bitti Emenike ile İsmail Kartal bir arada Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada
Kırıkkale’de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:30
Fenerbahçe’de kritik gün Olağan genel kurul toplantısı başladı
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
10:12
İtalyanlar duyurdu Icardi’nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme
09:52
Dün gece neler oldu neler Uluslar Ligi’nde büyük heyecan
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
08:53
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı Böcek korkusu canından ediyordu
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:11:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Yıldızsporlu 13 yaşındaki oyuncu sahada yere düştü, hakemin çağırdığı sağlıkçı dilini kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei