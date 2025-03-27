Denizli Güreşçilerinden Büyük Başarı - Son Dakika
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Denizli Güreşçilerinden Büyük Başarı

Denizli Güreşçilerinden Büyük Başarı

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri, Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı.

27.03.2025 12:06
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Denizli Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı eğitim gören güreşçiler, Türkiye Şampiyonluğunun ardından ayaklarının tozuyla Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti.

21- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşen Okul Sporları Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular minderde rakiplerini dize getirdi. Takım olarak kürsüde zirvede yer alan Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı eğitim gören Merkez Ortaokulu öğrencileri, antrenörleriyle birlikte şampiyona dönüşü Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti.

4 altın, 1 gümüş, 4 bronz'la döndüler

Kocaeli'de yapılan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ile Tekirdağ'da düzenlenen U-15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Denizlili sporcular 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Düzenli ve disiplinli çalışmalarının başarıyı getirdiğini söyleyen güreşçiler, her geçen gün üstüne koyarak ilerlediklerini kaydetti.

41 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Recep Acımaz Türkiye şampiyonu, 44 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Derviş Mehmet Bozkurt Türkiye şampiyonu, 52 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Musa Şahin Türkiye şampiyonu, 68 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Orhan Eymen Taşçı Türkiye şampiyonu, 58 kilogram kızlar kategorisinde mücadele eden Pınar Cemre Güngör Türkiye ikincisi, 38 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Hakan Yiğit Bulut Türkiye üçüncüsü,75 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Hüseyin Çetkin Türkiye üçüncüsü, 54 kilogram kızlar kategorisinde mücadele Berra Sena Dadalı Türkiye üçüncüsü ve 66 kilogram kızlar kategorisinde mücadele Belinay Abay Türkiye üçüncüsü olarak 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayı Denizli'ye getirdiler.

Erdoğan şampiyon güreşçileri kutladı

Takım olarak Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutlayan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başarı belgelerini takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Güreşçilerinden Büyük Başarı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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