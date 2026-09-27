Denizli İdman Yurdu ile Kepezspor'un 0-0'lık maçında iki takım da düşme hattına girdi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kepezspor'u konuk eden Denizli İdman Yurdu sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından 2 takım da 2'şer puana ulaşıp düşme hattında yer aldı.