Denizli İdman Yurdu ile Kepezspor'un 0-0'lık maçında iki takım da düşme hattına girdi

Denizli İdman Yurdu ile Kepezspor'un 0-0'lık maçında iki takım da düşme hattına girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdman Yurdu, evinde Kepezspor'la 0-0 berabere kaldı. İki takımın da gol pozisyonlarını değerlendiremediği maçın ardından her iki ekip 2'şer puanla düşme hattına girdi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kepezspor'u konuk eden Denizli İdman Yurdu sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından 2 takım da 2'şer puana ulaşıp düşme hattında yer aldı.
Kaynak: DHA
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