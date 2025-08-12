Denizli İdman Yurdu\'na Yeni İki Transfer

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Denizli İdman Yurdu, dış transferde 2 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılar, Çayelispor'dan 24 yaşındaki kaleci Umutcan Yenisoy ve 1922 Konyaspor'dan 22 yaşındaki sağ bek Hüseyin Biber ile anlaştığını duyurdu. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Umutcan Yenisoy ve Hüseyin Biber'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi. Ankaragücü altyapısında yetişen kaleci Umutcan geçen sezon 3'üncü Lig'de 2, kupada 1 maça çıktı. Konyaspor altyapısında yetişen Hüseyin ise geçen sezon 3'üncü Lig'de 23, kupada 1 müsabakada görev yaptı.