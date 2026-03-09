Denizli İdmanyurdu 3'te 3 Yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Söke 1970'yi 1-0 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, son 4 hafta aldığı 3 galibiyeti 1-0'lık skorlarla elde etti. Denizli temsilcisi bu periyotta Afyonspor, Bornova 1877 (D) ve Söke'yi tek golle devirerek 9 puanı hanesine yazdırırken, sadece Eskişehirspor'a 2-0 yenildi. Grupta 7'nci basamakta yer alan 42 puanlı kırmızı-siyahlılar, ilk 5'le arasındaki puan farkını 5'ten 3'e indirdi. Denizli İdmanyurdu'nda galibiyet golüne imza atan Murat Torun, toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Denizli ekibi bu hafta Tire 2021 FK deplasmanında 3'te 3 yapmaya çalışacak.