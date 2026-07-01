Denizli İdmanyurdu, Ergün Penbe ile anlaştı

DENİZLİ'nin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Denizli İdmanyurdu 1959 FK yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Uşakspor'dan ayrılan Ergün Penbe ile prensipte anlaştı. Futbolculuğu döneminde Galatasaray ile UEFA Kupası, Süper Kupa, A Milli Takım'la 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan 54 yaşındaki tecrübeli teknik adamın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Denizli ekibi, yeni sezon öncesi yüksek istişare kurulu da oluşturdu. Eski Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ın başkanlığını yaptığı istişare kurulu, ilk toplantısını yaptı. Yeni sezonun yol haritasının belirlendiği toplantı basına kapalı yapılırken, toplantı sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Gölcü, birlik ve ortak akıl anlayışı ile gerçekleştirecekleri toplantılar ile Denizli İY 1959 FK'yı daha iyi yerlere getirmek istediklerini söyledi.