Denizli İdmanyurdu\'nda Hocalar Devam Ediyor

3'üncü Lig temsilcisi Denizli İdmanyurdu, teknik sorumlular Okan Kayhan ve Mustafa Gözlükaya ile yola devam etme kararı aldı. Kırmızı-siyahlı kulüpten, "Denizli'nin evlatları ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, "2026-27 sezonunda da Okan Kayhan ve Mustafa Gözlükaya hocalarımızla birlikteyiz. Kulübümüzle yeniden anlaşmaya varan değerli hocalarımıza yeni sezonda başarılar diliyor, birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz. Aynı şehir, aynı arma, aynı hedef" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ TAKVİYE DAHA

Denizli İdmanyurdu, dış transferde Sivasspor altyapısından sol bek Şevket Yıldız (19), Zonguldak amatör lig ekibi Çaycuma Velioğlupor'dan sağ bek Hakan Kapukıran (23) ve İnkılap Futbol SK'dan sağ kanat Abdulkadir Açar'la (23) sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada mücadelemize güç katacak yeni transferlerimize kırmızı-siyahlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.