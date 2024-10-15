Denizli İdmanyurdu'ndan Hakem Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli İdmanyurdu'ndan Hakem Tepkisi

Denizli İdmanyurdu\'ndan Hakem Tepkisi

Denizli İdmanyurdu, İzmirli hakemlerin atanmasına tepki gösterdi, skandal kararlar alındı.

15.10.2024 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Sandıklı spor maçına İzmir bölgesi hakemlerinin atanmasına tepki gösterdi.

TFF BAL 7. Grup ikinci haftasında Sandıklı'da oynanan Sandıklıspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor maçını İzmir bölgesinden Semih Aktan, Yunus Eskici, Yusuf Ökmen ve Cafer Beykoz hakem dörtlüsü yönetti. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda misafir takım Denizli İdmanyurdu Başkanı İbrahim Gürel'den maçın hakemlerine tepki geldi. Başkan Gürel; İzmirspor, Torbalıspor, Balçovaspor, Asarlıkspor ve Çeşmespor gibi 5 İzmir takımının mücadele ettiği bir gruba İzmirli hakemlerin görevlendirmesinin etik olmadığını söyledi.

Başkan Gürel, yaptığı açıklamada "Ligin ikinci haftasında Sandıklı'da oynanan maçta İzmirli hakemler skandal kararlara imza attılar. İki golümüz verilmedi. Bir tanesi yüzde yüz diğeri ortada olan bir goldü. Hakemler bize yapılan faulleri zor verirken tüm takdir haklarını karşı tarafa verdiler. Hedefi olan şampiyonluk için yatırım yapmış bizim gibi takımlara şampiyonluk yarışında içinde bulunan İzmir bölgesinden hakemlerin verilmesini esefle kınıyorum" dedi.

Hakemler ve diğer kulüp yetkililerinin aynı camialarda bir araya gelen spor insanları olduklarına dikkat çeken Başkan Gürel, "O zaman Denizlili hakemler de İzmir takımlarının maçını yönetsinler. Bu ne kadar doğru olur? Sandıklı maçında görüştüğümüz Sandıklıspor yöneticileri de bizimle aynı görüşte olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Gürel, Sandıklıspor, Politika, denizli, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu'ndan Hakem Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:57 Montella’dan 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf Montella'dan 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası bomba itiraf
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:48 Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü
13:27 Adalet Bakanı’ndan “Narin Güran“ açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek
13:23 Carlo Ancelotti, Süper Lig’den bir yıldız daha alıyor Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 09:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli İdmanyurdu'ndan Hakem Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.