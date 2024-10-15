Denizli İdmanyurdu\'ndan Hakem Tepkisi

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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Sandıklı spor maçına İzmir bölgesi hakemlerinin atanmasına tepki gösterdi.

TFF BAL 7. Grup ikinci haftasında Sandıklı'da oynanan Sandıklıspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor maçını İzmir bölgesinden Semih Aktan, Yunus Eskici, Yusuf Ökmen ve Cafer Beykoz hakem dörtlüsü yönetti. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda misafir takım Denizli İdmanyurdu Başkanı İbrahim Gürel'den maçın hakemlerine tepki geldi. Başkan Gürel; İzmirspor, Torbalıspor, Balçovaspor, Asarlıkspor ve Çeşmespor gibi 5 İzmir takımının mücadele ettiği bir gruba İzmirli hakemlerin görevlendirmesinin etik olmadığını söyledi.

Başkan Gürel, yaptığı açıklamada "Ligin ikinci haftasında Sandıklı'da oynanan maçta İzmirli hakemler skandal kararlara imza attılar. İki golümüz verilmedi. Bir tanesi yüzde yüz diğeri ortada olan bir goldü. Hakemler bize yapılan faulleri zor verirken tüm takdir haklarını karşı tarafa verdiler. Hedefi olan şampiyonluk için yatırım yapmış bizim gibi takımlara şampiyonluk yarışında içinde bulunan İzmir bölgesinden hakemlerin verilmesini esefle kınıyorum" dedi.

Hakemler ve diğer kulüp yetkililerinin aynı camialarda bir araya gelen spor insanları olduklarına dikkat çeken Başkan Gürel, "O zaman Denizlili hakemler de İzmir takımlarının maçını yönetsinler. Bu ne kadar doğru olur? Sandıklı maçında görüştüğümüz Sandıklıspor yöneticileri de bizimle aynı görüşte olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. - DENİZLİ