Denizli'li Genç Kaykaycılar Adana'da Başarı Gösterdi - Son Dakika
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Denizli'li Genç Kaykaycılar Adana'da Başarı Gösterdi

Denizli\'li Genç Kaykaycılar Adana\'da Başarı Gösterdi

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Kaykay Açık Yarışması'nda Denizli'yi temsil eden genç sporcular, başarılı sonuçlar elde etti. 47 sporcunun katıldığı yarışmada Denizli ekibi, göz doldurdu.

24.02.2025 10:00  Güncelleme: 10:02
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Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen 'Kaykay Açık Yarışmasına (Street Jam Session) katılan genç kaykaycılar, Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığı'nın 2025 yılının faaliyet listesinde yer alan Adana Kaykay Açık Yarışması, Adana'nın Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda yapıldı. Türkiye genelinden 47 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporcular, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından İstanbul veya Ankara'da düzenlenecek gelişim kampına katılacak. Temmuz ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na da katılacak sporcular, başarılı oldukları takdirde Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Çok güzel bir katılım var. Burada seçilecek sporcularımızı gelişim kampına alacağız. Bu işi geliştirmek, doğru temeller üzerine oturtarak tanıtmak istiyoruz. Adana'daki yarışma bizim için çok önemli. Bu daha bölge yarışması. Birkaç ilde daha bölge yarışmalarımızı yapıp temmuz ayında Türkiye şampiyonamızı yapacağız. Orada başarılı olan gençlerimizi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasına götüreceğiz. Türkiye'deki 81 ilimizde tesis var ancak hepsi standartlara uygun değil. Biz istiyoruz ki bazı iyileştirmeler yaparak bu pistleri standartlara uygun hale getirelim. Gittiğimiz illerde bunu anlatıyoruz. Bütün belediyelerimiz de yaklaşım tarzlarıyla bize katkı sağlıyorlar. Türkiye'de evde hapsolmuş birçok çocuk var. Onların önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaykay Açık Yarışmasına Denizli'den, Rüzgar Mumcu, Yiğit Çörekçioğlu, Sait Gençoğlu, Avni Öznur, Tunahan Delibaş ve Mehmet Emin Kelişti isimli genç kaykaycılar katıldı. 47 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Mustafa Efe Korkmaz 1. olurken, Tuğra Göç 2., Emirhan Ataman da 3. oldu

Türkiye Kaykay Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Deniz Sinem Çelik öncülüğünde yarışmaya giden Denizli kaykay ekibi sporcuları, Kaykay Açık Yarışması'na katılmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'li Genç Kaykaycılar Adana'da Başarı Gösterdi - Son Dakika

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