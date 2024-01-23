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Denizli OSB Süper Ligi'nde Play-off Heyecanı - Son Dakika
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Denizli OSB Süper Ligi'nde Play-off Heyecanı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Liginde tek devre lig usulüne göre oynanan Süper Lig maçlarında grup karşılaşmaları tamamlandı. İlk beşte yer alan takımlar arasında play-off maçları oynanacak ve finalistler belirlenecek. Şampiyon olan takım Süper Kupa maçında oynamaya hak kazanacak. 2023-2024 sezonunda ise Parla Solar Enerji, Görenler Etiket ve Bahar Tekstil Süper Lig'e veda etti.

Denizli OSB Süper Ligi\'nde Play-off Heyecanı
23.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:10
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Liginde tek devre lig usulüne göre oynanan Süper Lig maçlarında grup karşılaşmaları tamamlandı. Zorlu geçen maratonun ardından sıralamayı ilk beşte bitiren takımlar belli oldu.

Denizli OSB Süper Liginde maçlar, tek devre lig usulüne göre oynandı. Şampiyonu belirlemek üzere Denizli OSB Spor Komitesi'nin aldığı karar ile grup maçları bittikten sonra ilk 5 sırada olan takımlar kendi aralarında play-off oynayacak. Birinci bitiren takım ilk finalist olarak final maçını bekleyecek.

İkinci bitiren ile beşinci bitiren takım, üçüncü bitiren takım ile dördüncü bitiren takım maç yapacak. Galip gelen takımlar finalist olmak için son maçlarına çıkacaklar. Kazanan takım ikinci finalist olacak ve mağlup olan takım ise Denizli OSB Süper Lig üçüncüsü olacak. Süper Lig'de şampiyon olan takım her sene sezon başı açılış maçı niteliğinde yapılan Süper Kupa maçında oynamaya hak kazanacak.

Sırlamayı 2'nci bitiren Gökhan Tekstil ile 5'inci bitiren Deniz Tekstil; sıralamayı 3'üncü bitiren Deniz Tekstil İplik-Örgü ile 4'üncü bitiren Gamateks Tekstil maç yapacak ve ikinci finalisti belirlemek için bir adım daha atmış olacak. Bu maçın galipleri tekrardan sahaya çıkacak ve kazanan ikinci finalist olurken kaybeden takım ise Denizli OSB Süper Ligi'ni 3'üncü olarak tamamlamış olacak. Yapılacak play-off maçlarından sonra merakla beklenen eşleşme gerçekleşecek ve finalistler belli olacak. Final tarihini Spor Komitesi bildirecek.

2023-2024 sezonunda Denizli OSB Süper Lig'e veda eden üç takım ise Parla Solar Enerji, Görenler Etiket ve Bahar Tekstil oldu.

2023-2024 Denizli OSB Süper Ligi'nde puan durumlarına göre sıralama şu şekilde oluştu:

Mek Tekstil Örme

Gökhan Tekstil

Deniz Tekstil İplik - Örgü

Gamateks Tekstil

Deniz Tekstil

Tan Tekstil

Dosb Müdürlük

Atlas Boya

Hürsan Havlu

Halmer Tekstil

Afz Gelişim Tekstil

Bahar Tekstil

Görenler Etiket

Parla Solar Enerji - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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