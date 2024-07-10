Denizli, Türkiye'de Satranç Organizasyonlarının Ev Sahibi Olacak - Son Dakika
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Denizli, Türkiye'de Satranç Organizasyonlarının Ev Sahibi Olacak

Denizli, Türkiye\'de Satranç Organizasyonlarının Ev Sahibi Olacak

Satrançta Türkiye'nin en prestijli organizasyonları Temmuz ve Ağustos aylarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 14-21 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Satranç 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakaları, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Satranç Kulüpler Şampiyonası, 29 Temmuz-06 Ağustos tarihleri arasında Satranç Türkiye Kupası ve 07-15 Ağustos tarihleri arasında Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaklaşık 5.000 kişinin katılmasını beklediği bu organizasyonlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

10.07.2024 17:59
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Satrançta Türkiye'nin en prestijli organizasyonları Temmuz ve Ağustos aylarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 14-21 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Satranç 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakaları, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Satranç Kulüpler Şampiyonası, 29 Temmuz-06 Ağustos tarihleri arasında Satranç Türkiye Kupası ve 07-15 Ağustos tarihleri arasında Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Satranç'ta dev organizasyonlar için geri sayım başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ile Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılacak 5 ayrı şampiyona geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Denizli'de gerçekleşecek. Yarışmalar için yaklaşık 5.000 kişinin; sporcu, sporcu ailesi, antrenör ve kulüp yetkilileri olmak üzere Denizli'ye gelmesi bekleniyor.

14-21 Temmuz Türkiye satranç 1. lig ve 2. lig müsabakaları

Her yıl birbirinden önemli takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve ülkemizden usta satranç sporcularının hamle yaptığı Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi yarışmaları 14-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Satranç Birinci Liginde yarışacak 25 takımın mücadelesi Anemon Otel'de, Satranç İkinci Liginde yarışacak 34 takımın mücadelesi ise Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak. 9 tur sürecek şampiyonluk yarışının ardından Birinci Lig'de ilk üçe giren takımlar Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne yükselecek. İkinci Lig'de ise ilk dörde giren takımlar Birinci Lig'e yükselme hakkını elde edecek.

21-28 Temmuz Türkiye satranç kulüpler şampiyonası

Satranç kulüplerinin şampiyonluk yarışı 21-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Denizli'de yaşanacak. Şampiyonada yaklaşık 70 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Müsabakalar Pamukkale Satranç Salonunda oynanacak. 9 tur sürecek şampiyonluk yarışının ardından sıralamadaki ilk 6 takım, 2025 yılında düzenlenecek Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Türkiye kupası 29 Temmuz - 06 Ağustos'ta Denizli'de

Satrançta en prestijli yarışmalardan biri olan Türkiye Kupası, 29 Temmuz - 06 Ağustos 2024 tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Yaş, cinsiyet, hiçbir engel fark etmeksizin herkesin birlikte mücadele edebildiği yarışma özelliği taşıyan Türkiye Kupası yarışmalarına yaklaşık 1000 sporcunun katılması bekleniyor.

Görme engelliler şampiyonası 07-15 Ağustos tarihlerinde

Satranç organizasyonlarında yazın son organizasyonu ise 07-15 Ağustos tarihleri arasında Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası ile olacak. Görme Engelli sporcular, kendilerine özel hazırlanan kabartmalı satranç takımları ile yarışacak.

"Denizli, Türkiye'de satrançın merkezi oldu"

Satrançta birbiri ardına ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürüyor. 2022 yılında hizmete giren ve Türkiye'nin en modern satranç salonlarından biri olan Pamukkale Satranç Salonunda şampiyonalar için geri sayım başladı. Denizli'nin satrançta lisanslı sporcu sayısı ve yapılan faaliyet sayıları baz alındığında Türkiye'de ilk üç il arasında yer aldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; sporun her branşında olduğu gibi satrancın gelişmesi için çaba sarfettiklerini ifade etti. Denizli'nin Türkiye'de satrancın merkezi haline geldiğini belirten İlman, geçtiğimiz yıl yapılan şampiyonalarda sporcular, yöneticiler ve sporcu ailelerinin ev sahipliğinden memnun kaldığını, Federasyon Başkanı Sayın Gülkız Tülay ve ekibinin yarışmalar için bu yıl tekrar Denizli'yi tercih ettiğini belirtti. Tecrübeli kadroları ve modern tesisleriyle şampiyonalara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirten İlman, yarışmalar için Denizli'ye gelecek tüm sporculara ve takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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