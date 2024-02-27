Denizli U15 Ligi\'nde Fair Play Örneği

Denizli U15 Ligi'nde Çamlık FK ile Altın Horoz FK arasında oynanan karşılaşmada futbol ve spor adına örnek bir davranış sergilendi. Çamlıklı futbolcular, sakatlanan iki rakiplerinin tedavileri tamamlanıncaya kadar önce kendi aralarında sonrasında ise rakipleriyle top çevirdi.
Denizli U15 Ligi'nde Servergazi Stadı'nda oynanan Çamlık FK - Altın Horoz FK maçında fair play anlamında örnek manzaralar yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Çamlık Futbol Kulübünden iki oyuncunun bir biriyle çarpışması ve yaralanmaları nedeniyle Teknik Sorumlu Şenol Ünlü, iki oyuncusunu tedavi olmaları amacıyla oyun kenarına aldı. Bunun üzerine Altın Horoz FK Teknik Sorumlusu Akın Dede de futbolcularına bulundukları yerde pas yapma talimatı verdi. Daha sonra bu paslaşma her iki takım futbolcuları arasında yapılmaya başlandı. Futbol adına çok güzel ve anlamlı olan hareket, maçı izlemeye gelen seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Paslaşma iki oyuncunun tedavilerinin bitmesi ve oyun alanına dönmelerine kadar devam etti.
Özellikle son zamanlarda kavga ve tartışmaların eksik olmadığı yeşil sahalarda böyle bir durumun yaşanması maçı izleyen herkesi duygulandırdı.
Akın Dede: "Kafasında bir açılma oldu dışarı almak zorunda kaldılar"
Örnek olayı değerlendiren Altın Horoz FK Teknik Sorumlusu Akın Dede, sporun rakibe saygı çerçevesinde yapılması gereken bir faaliyet olduğuna dikkat çekerek, "O an da öyle bir talihsizlik oldu. İki oyuncu birbiriyle çarpıştı. Kafasında bir açılma oldu ve oyuncuları dışarı almak zorunda kaldılar. Biz de madem orada iki oyuncu eksik biz kendi aramızda top yapalım dedik. Daha sonra bunu değiştirdik Çamlık ile birlikte iki takım birbiriyle üç dört dakika boyunca top dolaştırdılar" dedi.
"İnşallah iyi bir örnek olur"
Sporun birleştirici özelliğine dikkat çeken Dede, "Hem dostluk hem arkadaşlık biz sadece burada görüşmüyoruz dışarıda da çocuklarla velilerle görüşüyoruz. İnşallah örnek olur bundan sonraki maçlarda da herkese başarılar dilerim. Altın Horoz kulübü olarak bizim okulumuzda -oha- kelimesi bile yasaktır. Oyuncularımızı da bu kültürle yetiştirmeye çalışıyoruz. Amatör maçlarda ve diğer maçlarda ufak tefek şeyler çıkıyor daha da büyük şeyler çıkabilir ama en azından biz bir ucundan tutalım örnek olmaya çalışalım ne kadar örnek oluyoruz bilemiyoruz ama inşallah güzel şeyler yapıyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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