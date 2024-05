Denizli Yatağanlı Sporcular Okul Sporları Dart Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Yatağanlı sporcular, okul sporları dart müsabakalarına damga vurdu. Avrupa şampiyonu milli yıldız Esma Doğan, Türkiye şampiyonu olarak Milli Takıma katılma hakkı elde etti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan'da 5 yıl önce öğretmenleri Hasan Can'ın sayesinde dart sporu ile tanışan öğrenciler büyük başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Yatağanlı öğrenciler okul sporları dart branşında önemli başarılar elde etti. Daha önce Avrupa Şampiyonu olan Esma Doğan da genç kızlarda Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Yatağan'daki çeşitli okullardan yarışlara katılan öğrenciler yıldızlar ve gençler kategorilerinde kürsü gördü. Müftü Arif Akşit MTAL ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye dereceleri ile Denizli'nin gururu oldu. Müftü Arif Akşit MTAL öğrencileri Esma Doğan, Ceylin Ataş, Pınar Önay ve Elif Beyza Kuş genç kızlarda takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Yatağanlı kızlar Uşak'taki bölge şampiyonasından sonra Erzurum'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak bu dereceyi elde etti. Şampiyonada antrenör Hasan Can, beden eğitimi öğretmeni Esra Yaykıran Türksever ve Okul Müdürü Gökhan Sökmen öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Elifnur Aytin, Rümeysa Doğan, Fevziye Türkarslan ve Selma Doğan'dan oluşan yıldız kızlar takımı müsabakalarda büyük başarı göstererek takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Yıldız erkeklerde ise Berkay Efe Kabak, Furkan Bilal Kurt, Hüseyim Kerem Aslankara ve Hüseyin Ertan'dan oluşan erkek takımı Türkiye dördüncülüğü elde etti. Her iki ekip de Denizli'deki müsabakalarda il birincilikleri elde etmiş daha sonra Uşak'taki bölge müsabakalarında derece görmüştü. Beden Eğitimi Öğretmenleri Duygu Hişil ile birlikte turnuvaya katılan öğrencileri Okul Müdürü İsmail Can da kutladı.

Geçen yıl U16 Avrupa Yıldız Kızlar şampiyonu olan Esma Doğan turnuvada elde ettiği başarıları nedeniyle milli takım seçmelerini kazandı. Yıl içinde devam eden turnuvalarda elde ettiği dereceler ve puanlar ile Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu unvanını elde eden Doğan, İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Şampiyon sporcunun dart sporu ile tanıştığında 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden antrenör Hasan Can; "5'inci sınıfta olmasına rağmen son derece çalışkan ve mücadele ruhu yüksek bir sporcu olarak dikkatimizi çekti. 5 Yıldır düzenli bir şekilde antrenman yapıyor ve son 3 sezon sonunda da Milli Takıma seçilmeye hak kazandı. Onunla gurur duyuyoruz. 5 yıllık emeğin karşılığını alıyoruz. Federasyonun tüm organizasyonlarına katılım gösterdik. Hem kulüpler hem de okul sporları formatlarında yarıştık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleri sayesinde dereceler gördük. Bu başarı emek ve ekip işidir. Öğretmen arkadaşlarım Murat Dirier, Yusufcan Korucu ve Murat Barut'un büyük katkıları oldu" ifadelerini kullandı.

"Artık hayata daha hazırım"

Türkiye ve Avrupa şampiyonu yıldız dartçı Esma Doğan ise "5 yıldır dart sporu yapıyorum. Bu süreçte 25 Türkiye derecesi elde ettim ve 6 kupa kazandım. Geçen yıl Avrupa şampiyonu oldum. Bu branşa öğretmenlerim sayesinde başladım. Hasan Can öğretmenim dartı bana öğretti ve her zaman yanımda oldu. Bana her zaman destek olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Dart sayesinde matematiğimi geliştirdim, stres ile baş edebilme özelliğimi geliştirdim. Artık hayata daha hazırım" dedi. - DENİZLİ