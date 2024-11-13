Denizli Yurtlarında Açık Hava Etkinlik Alanı Açıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Denizli Yurtları yerleşkesinde oluşturulan Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı, yapılan açılış töreniyle hizmete girdi. Kamelya, kafe, barbekü alanı, süs havuzu, etkinlik sahnesi gibi yapılarla zenginleştirilen alan GSB Denizli Yurtlarında kalan öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Denizli Öğrenci Yurtları, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında 11 yurtta 12 bin 390 öğrencinin evi olarak hizmet veriyor. Son iki yılda devlet yurtlarına başvuru yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı GSB Denizli Yurtlarında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal kurslar ile eğitim faaliyetleriyle öğrencilere tam bir yaşam kompleksi sunuluyor. Pamukkale, Biruni ve Fatma Yıldız Hanım Kız Yurtlarının bulunduğu yerleşkede Gençlik Spor İl Müdürlüğü destek personelinin özverili çalışmalarıyla kazandırılan sosyal etkinlik alanı, öğrencilerin açık havada kaliteli zaman geçirebilmesini amaçlıyor. 2 bin metrekare alana sahip Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı içinde Kamelya, kafe, barbekü alanı, süs havuzu, oturma bankları ve etkinlik sahnesi gibi alanlar bulunuyor.

12 Kasım Çarşamba günü yapılan açılışta konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, GSB Denizli Yurtları olarak Türkiye'nin en seçkin ve en müstesna kampüslerinden birine sahip olduklarını söyledi. "Kurum olarak kendi kaynaklarımızla, personelin özverili çalışmalarıyla böyle bir alanı öğrencilerimizin hizmetine kazandırdık" diyen İlman, emeği geçen herkese teşekkür etti. Açık Hava Sosyal Etkinlik Alanı açılış kurdelasını İl Müdürü Ömer İlman ve öğrenciler birlikte kesti. - DENİZLİ