Denizlili Sporcular Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlili Sporcular Milli Takıma Seçildi

Denizlili Sporcular Milli Takıma Seçildi

Denizli'den 4 sporcu, Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda başarı elde ederek Milli Takım'a girdi.

31.01.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Denizlili 4 sporcu, Milli Takım'a adını yazdırdı.

Denizli'yi Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında temsil eden Fatih Gültekin, Ebubekir Temel, Nuriye Gürel ve Serpil Salık, tatamide büyük bir mücadele örneği sergiledi. Fatih Gültekin, K41 kategorisinde şampiyon olurken, Ebubekir Temel K44 kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Nuriye Gürel ve Serpil Salık ise aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar. Taekwondo sporuna henüz kısa bir süre önce adım atmalarına rağmen hızla büyük bir başarıya ulaşan dört sporcu, kısa sürede Milli Takım seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Sporcular, Antrenörler Alper Karbuz, Ayşe Deniz Karbuz ve Taekwondo İl Temsilcisi Oğuz Çay ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı makamında ziyaret etti. Sporcular, yeni hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını İlman'a anlattı.

Ay yıldızlı formayı giyecekler

8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 12 Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Turnuvası'na katılacak sporcular, çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Antrenör Alper Karbuz, takımın çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ve sporcularının sadece başarıya odaklandığını ifade ederek, uluslararası şampiyonada ülkemizi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı. Taekwondo İl Temsilcisi Oğuz Çay, görevinin ilk yılında 4 sporcuyu milli takıma kazandırmanın gururunu yaşadığını belirterek, sporculara her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli'de Taekwondo sporunun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve bu alanda daha çok sporcu yetiştirmeyi ve Milli Takımlara sporcu kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum"

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Para Taekwondo'da elde edilen başarılarla gurur duyduklarını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Sporda başarı için önce tesisleşme, sonra alanında iyi eğitim almış donanımlı eğitimciler ve disiplinli çalışmanın gerektiğine vurgu yapan İlman, başarının tesadüf olmadığını belirtti. Son yıllarda Denizli'de spor alanında tesisleşme ve altyapıya verilen önemle birçok spor dalında başarıların artarak gelmeye devam ettiğini söyledi. Antalya'da yapılacak uluslararası turnuvada milli takımı temsil edecek Denizlili sporculara başarılar dileyen İlman, sporcuların ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fatih Gültekin, Milli Takım, denizli, 3-sayfa, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili Sporcular Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlili Sporcular Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.