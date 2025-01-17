Denizlispor Arkas\'ı Ağırlıyor

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Türkiye Erkekler 2. Voleybol Liginde haftalar öncesinden play-off'u garantileyen Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı, ligin kendi sahasında oynayacağı son maçında güçlü rakibi Arkas Spor'u konuk edecek.

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Liginde oynadığı 14 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve sadece 2 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 2.'si sırada yer alan Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı, ligin 15. hafta maçında 32 puanla en yakın takipçisi olan Arkas Spor'u ağırlayacak. Denizlispor Cavidil, Arkas Spor maçı 19 Ocak 2025 Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanacak.

Ligin 16. ve son haftasında İzmir deplasmanında Altekma'ya konuk olacak olan Denizlispor Cavidil, play-off'larda da istediği sonuçları alıp sezon başı belirlenen 1. Lig hedefine ulaşarak, Denizli'de bu alanda bir ilki başarmak istiyor.

Deplasmanda yendikleri güçlü Arkas Spor'u bu kez sahalarında ağırlayacaklarını belirten yönetici antrenör Mustafa Can Zeybekoğlu, "Arkas Spor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Takım olarak moral ve motivasyonumuz çok iyi durumda. Kalan maçlarımızı kaybetsek dahi play-off'lara 2. olarak gidebiliyoruz ama biz tüm maçlarımızı kazanmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu arada play-off'lar için transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Ligin bitmesinin ardından takımımızın ihtiyaç duyulan bölgelerine takviyeler yaparak, 1. Lig hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"Tarih yazmaya az kaldı"

Zorlu Arkas Spor maçı öncesi taraftarları tribünlere çağırarak takımlarına destek olmaya davet eden Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ise "1. Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 1. Lig hedefiyle çıktığımız yolda, artık bir tarif yazmaya az kaldı. Play-off'u haftalar öncesinde garantilemiştik. 1. Lig için Şubat ayında başlayacak olan play-off maçlarımız öncesi sahamızdaki son maçımıza çıkıyoruz. Pazar günü oynayacağımız Arkas Spor maçında da bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ