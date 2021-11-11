Denizlispor çıkış arıyor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Ankara Keçiörengücü maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi ve üst sıralara doğru tırmanmayı hedeflediklerini belirtti.

TFF 1.Ligde mücadele eden A. Denizlispor'da Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik heyet değişikliğine gidilerek, Serhat Gülpınar'ın yerine teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi. Tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan yeşil siyahlılar, milli maçlar sebebiyle verilen bir haftalık aranın ardından oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın kritik bir dönemde göreve gelerek elinden geleni yaptığını ancak Tuzlaspor maçı sonrasında yolların ayrılması konusunda iki tarafın da isteğiyle anlaşmaya vardıklarını belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Serhat Gülpınar'la aramızda hiçbir kırgınlık olmadan ayrıldık. Kendisini tesislerimizden helalleşerek uğurladık. Artık yolumuza Fatih Tekke hocamızla devam edeceğiz. Daha önce de bu kulübe hizmet veren Fatih hocamızın başarılı olacağından şüphemiz yok" dedi.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen bir haftalık arada teknik heyetin takımla iyi bir çalışma süresi bulacağını belirten Başkan Mehmet Uz, "Aranın ardından kendi evimizde oynayacağımız Keçiörengücü maçı bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu maçı kazanarak hem puan cetvelinde üst sıralara yükselmeye başlamak hem de moralimizi yükseltmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton ancak alt sıralardan bir an önce uzaklaşarak en kısa zamanda rahat bir konuma gelmemiz gerekiyor" dedi.

Göreve geldikleri günden beri kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin büyük desteğini aldıklarını ifade eden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Taraftarlarımız seçildiğimiz dakikadan itibaren bize güvenlerini ve desteklerini ortaya koydular ve bunu sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra başta Valimiz Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve işadamlarının büyük desteğini gördük. Yönetim kurulum adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizlispor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu markanın daha da büyümesi ve layık olduğu yere gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ