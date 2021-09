Denizlispor'da tek hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'in 7'nci hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 20.00'de Yılport Samsunspor'u konuk edecek Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki antrenmanda sakatlığı bulunan Erdal Akdari yer almadı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Serhat Gülpınar, sahalarında zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Takımına güvendiğini kaydeden Gülpınar, "İlk 6 haftada gördük, her takım her takımı yenecek seviyede. Maçların İçeride ve dışarıda favorisi olmuyor. Her maç çekişmeli geçiyor. Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu" dedi.Geç kurulan bir kadro oldukları için kondisyon seviyelerinin henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Gülpınar, "Futbolcuların hazır olma süresi 6-8 hafta arası oluyor. Biz bunu minimum seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Takımımızın yüzde 50'si daha yarı seviyede. Bir taraftan kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz, bir taraftan da maç oynuyoruz. İkinci milli maç arasından sonra takım olarak yüzde 80 seviyesine çıkarız. En son toplanan, En geç çalışmalara başlayan takımız. Ancak sürekli üstüne koyarak ilerliyoruz" diye konuştu.

- Denizli