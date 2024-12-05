Denizlispor'dan İzmir'de 3-0 Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor'dan İzmir'de 3-0 Galibiyet

Denizlispor\'dan İzmir\'de 3-0 Galibiyet

Denizlispor Cavidil, Altekma'yı 3-0 yenerek Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu artırdı.

05.12.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanından 3-0'Lık galibiyetle dönerek, lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu artırdı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanında karşı karşıya geldiği, İzmir ekibi Altekma'yı set vermeden 3-0 kazandı. Maçın 25-21, 25-22, 25 -17'lik setlerle rahat kazanan Denizlispor Cavidil, bu hafta sonu sahasında oynayacağı lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

Alınan galibiyetin önemine değinen Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Sedat Zahran, "Bu güzel keyifli seyir zevki müsabaka için her iki takımı da kutlamak istiyorum. Karşımızda bir ekol olmuş alt yapısından üst seviyesine kadar belli kaliteye sahip Altekma takımı ile oynamak bizler için güzel bir keyifti. Karşımızda genç ve dinamik bir takım vardı. Maçın ilk sayısından maçın çekişmeli geçeceği belliydi. İyi servis atan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Altekmalı sporcular da iyi servis atan iyi bir takım ve oyunumuzu zorlayan en büyük etken bu olmuştu. Maçın genelinde üstün ve baskın olduğumuz müsabaka önümüzdeki Liderlik maçı olan Göcek maçı için iyi ve son bir prova oldu. Sporcularımı bu galibiyet ve oyun için tebrik eder teşekkür ederim. Buradan çok sesli bir şekilde dile getirmek istiyorum. Denizli'nin sessiz sedasız 1. Lige giden takımı olan bizleri 8 Aralık Pazar günü Göcekspor ile oynayacak olduğumuz liderlik maçına tüm Denizli'yi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonuna bekliyoruz" dedi.

Galibiyet serisini sürdüren oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ise "Takım şu ana kadar üzerine düşeni yaptı, bu hafta sezonun en öneli maçına çıkacağız ve mutlak taraftar desteğine ihtiyacımız var. Hem taraftarları hem de güzide basınımızın temsilcilerini bu maça davet ediyoruz. onların destekleri ile bu zor ve önemli maçı kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizlispor, denizli, Göcek, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'dan İzmir'de 3-0 Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 “Esenyurt’a döneceğiz“ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi "Esenyurt'a döneceğiz" diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 16:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'dan İzmir'de 3-0 Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.