Denizlispor Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Spor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

KULÜBÜN 12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor yeniden kongreye gidiyor. Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü kongresinin 3 Ocak Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklandı. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 10 Ocak'ta yapılacak.

Denizlispor'da görev süresi biten yönetim, son kongrede aday çıkmayınca kulübün anahtarlarını belediye ve valiliğe götürmüştü. Transfer yasağıyla altyapı oyuncularından oluşan kadrosu da dağılmaya başlayan Denizlispor, eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcunu ödemediği için FIFA Disiplin Komitesi'nden 6 puan silme cezası alıp ligde 4 puanla dibe demir atmıştı.