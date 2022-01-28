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Denizlispor'un inancı tam - Son Dakika

Denizlispor'un inancı tam

28.01.2022 13:47
Denizlispor'un inancı tam

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında kalan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve hafta içinde Fatih Tekke'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal, basın toplantısı düzenledi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında kalan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve hafta içinde Fatih Tekke'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal, basın toplantısı düzenledi. Kulübün mevcut durumuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Mehmet Uz, yeni dönemde başarılı olacaklarına inandığını belirtirken, Mesut Bakkal da çıkışa geçeceklerini belirtti.

"Göreve geldiğimiz günlerde, şeffaf bir yönetim sergileyeceğimizi, çalışmalarımızı sık sık kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmiştim" diyen Mehmet Uz, "Bugüne kadar düzenlediğimiz basın toplantıları ile bunu yapmaya çalıştık. Ankaragücü maçı sonrasında teknik heyet değişikliğine giderek teknik direktör Fatih Tekke ve ekibiyle yolumuzu ayırdık. Bu kararı aldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni teknik direktörümüzle anlaşmak için harekete geçtik" dedi.

Mesut Bakkal'la irtibata geçerek kendisini takımın başına geçirmek için görüştüklerini belirten Uz, "Her ne kadar Denizli doğumlu olmasa da hem futbolculuk hem de teknik adam olarak Denizlispor'a büyük hizmetler veren, şampiyonluklar yaşayan ve bir Denizlili olan Mesut hocamız yine vefasını göstererek teklifimizi kabul etti. Görüşmelerimizde maddi konular neredeyse hiç konuşulmadı. Takımın hedefe ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk. 40 Yıl önce bu formayla şampiyonluk yaşayan hocamız, inşallah bu sezon sonunda takımımızı yine hedefe ulaştıracaktır. Bu vesile ile sizin huzurunuzda bir kez daha kendisine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.MEHMET UZ: DESTEK VERMEYE DEVAM ETSİNLERLigin ikinci yarısında 3 haftalık periyodu geride bırakıp bu dönemde 3 puan alabildiklerini belirten Mehmet Uz, "Ligde bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtularak üst sıralara tırmanmak için maddi-manevi tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Üst üste yaşanılan sakatlıklar, koronavirüs vakaları ve maçlarımızdaki bariz hakem hataları puan olarak istediğimiz yerlerde olmamızı engelledi. Öncelikle bu sezon ligde kalıp, gelecek sezon yeni hedeflerle yolumuza devam etmek istediğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Mesut Bakkal hocamız ve ekibiyle girdiğimiz yeni dönemde başarılı olacağımızdan şüphem yok. Yeter ki, taraftarlarımız da bu zorlu yolculukta bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize destek vermeye devam etsinler" diye konuştu."MALİ SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ""Bir yandan sportif başarı için çalışırken bir yandan da mali sorunları çözmenin gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Mehmet Uz, "Bundan önceki basın toplantımızda yerli ve yabancı futbolcularla ilgili transfer yasağımızı hatırlatmıştım. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde transfer yasağı çerçevesindeki yerli oyuncularla görüşmeler yapılmış ve bu oyuncularla anlaşma sağlanmıştır. Şu anda yabancı futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu oyuncularla da anlaşma sağlayarak, kulübümüzün geleceğini de olumsuz etkileyecek bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şu anda oyuncularımıza tüm prim alacakları ödenmiştir. Sadece maaşlar konusunda 2 ay gibi bir süre geriden gidiyoruz. Ülkenin bulunduğu ekonomik şartlar da göz önüne alındığında bu sürenin de makul olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu ödemeleri de zamanında yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulüp çalışanlarımızın maaşları da düzenli olarak ödenmektedir" dedi.MESUT BAKKAL: DOĞDUĞUM, DOYDUĞUM ŞEHRE GELDİMDenizlispor'da daha önce de futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Mesut Bakkal, konuşmasında, "Doğduğum, doyduğum çok şeyler kazandığım şehre geldim. Eşimin, kızlarımın hepsinin doğduğu yere geldim. Şu anda Denizlispor'un geldiği noktada, tercih etmek, ayırt etmek gibi düşüncelerim olmadığı gibi, seve seve ve inanarak geldim" dedi.Bakkal, "Denizlispor'un bana kazandırdıklarına bakarak, benim şu anda buraya gelmem, bence ufak bir ayrıcalık. Denizlispor varsa, Denizli şehri varsa benim için gerisi teferruattır. Süper Lig'de kalmak isteyen, 1'inci Lig'de yarışmak isteyen kulüplerin tekliflerine rağmen kulübümün zor günündeki bu teklifine hayır diyemezdim. Kendime, ekibime, futbolcularıma, Denizli'nin futbol kültürüne inanıyorum" diye konuştu.

"Herkes açısından, kariyer açısından risk olarak düşünülse de, şu an bunları değil, Denizli kentini düşünme zamanıydı. Ben üstüme düşeni yaptım, yapmaya devam edeceğim" diyen Bakkal, "Taraftarlarımızdan aynı şeyi bekliyorum. Futbolcularımıza her maçın son dakikasına kadar destek olmalarını rica ediyorum. Sadece sonuçlara değil, 90 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp çalışmadığına bakmasını rica ediyorum. Uyanık olduğumuz her dakikayı, enerjimizi, bilgimizi, Denizlispor'umuzu ligde tutmak için harcayacağız. Kadromuz bu ve transfer yapma şansımız yok. Taraftarımız yanımızda olmazsa başarılı olma şansımız çok ama çok azalır. Desteğe, sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Fikstür zor. Rakiplerimize gidiyoruz, puanımız belli. Ama üst üste 2-3 galibiyet bizi farklı yerlere taşıyacaktır. Harika bir söz vardır, 'Yenildiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin' diye. Yenilebiliriz ama son maçın son dakikasına kadar vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


- Denizli
Denizlispor'un inancı tam
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Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un inancı tam - Son Dakika Spor


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