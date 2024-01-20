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Depremin psikolojisini boks ringinde atlatan gençler, şampiyonluk için ter döküyor - Son Dakika
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Depremin psikolojisini boks ringinde atlatan gençler, şampiyonluk için ter döküyor

Hatay'da yaşayan kick boks tutkunu gençler, deprem psikolojisini atlatmak ve şampiyonluk için spor yapmaya devam ediyor. Spor salonunda kick boks antrenörlüğü yapan Mustafa Cuma Uğurlu, depremzede gençleri yetiştirerek onlara heyecan katıyor. Depremzede sporcular, Türkiye ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanarak şehirlerine gururla dönmek istiyorlar. Sporun deprem psikolojisini atlatmada önemli bir rol oynadığını belirten antrenör Uğurlu, spor yapmanın insanları rahatlattığını ve mutlu ettiğini söyledi. Depremzede gençlerden biri olan Feyza Avşar ise bu spora devam ederek milli takıma girmeyi hedeflediğini ifade etti.

20.01.2024 - 09:23,  Güncelleme: 09:30
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Hatay'da kick boks tutkunu gençler, spor yaparak deprem psikolojisini atlatırken bir yandan da şampiyonluk için ter döküyorlar.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Mustafa Cuma Uğurlu, 10 yıldır spor salonu işletmeciliği yapıyor. Spor salonunda Kick Boks Antrenörlüğü de yapan Uğurlu, dövüş sporlarında geleceğin şampiyonları olacak depremzede gençleri yetiştiriyor. Deneyimli antrenör, asrın felaketini hasar almadan atlatan spor salonunda; fitness, kick boks, pilates ve diğer branşlarla afetzede vatandaşlara hizmet veriyor. Antrenör Uğurlu, spor salonunda kurduğu kulüple de şampiyonalara katılarak afetzede gençlerin hayatına heyecan katıyor. Depremzede sporcularının çoğunlukta olduğu kulüp, 22 - 29 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 22 sporcuyla ve 16 - 19 Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası Şampiyonası'na 45 sporcu ile katılacak. Depremzede sporcular, yarışmalarda madalya kazanarak şehirlerine şampiyonlukla dönmek istiyorlar.

"Deprem psikolojisinden kurtulmak için spor yapmak önemli"

Spor salonunun depremlerde hasar almadığını ifade eden Antrenör Uğurlu, insanların deprem psikolojisinden kurtulmak için spora yöneldiğine dikkat çekerek "Dövüş sporları stres atma konusunda çok güzel bir branş oldu. Kulübümüz ulusal ve uluslararası derece alan sporculara sahip. En son katıldığımız yarışmada 3 dünya birinciliği olmak üzere yaklaşık 26 madalya kazandık. Depremin oluşturduğu psikolojiyi atlatmak bizi rahatlatmış oldu. Burada insanlara dokunmamız ve onları mutlu etmemiz bizi çok mutlu ediyor. Birçok sporcu burada spor yaparak deprem psikolojisi atlatarak çok daha iyi duruma geldi. Herkese dokunarak, mutlu ederek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu spora devam ederek milli takıma girmek istiyorum"

Spor salonunda Kick Light sporu yapan depremzede Feyza Avşar, "Bu sporu 2 yıldır yapıyorum. Depremlerden dolayı bir süre bırakmıştım. Hocalarımın desteğiyle tekrardan başladım ve şampiyon olacağım. Depremin stresini burada spor yaparak atacağım. Bu spora devam ederek milli takıma girmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Depremin psikolojisini boks ringinde atlatan gençler, şampiyonluk için ter döküyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Depremin psikolojisini boks ringinde atlatan gençler, şampiyonluk için ter döküyor - Son Dakika


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