Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava koşulları dikkat çekiyor. Stattan gelen son görüntülerde rüzgarın şiddetini artırdığı görülürken, korner bayrağının hızla sallanması öne çıktı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar arasında "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava şartlarının sahadaki oyun düzenini ve tribün şartlarını etkileyebileceği yorumları yapıldı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele 18.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)