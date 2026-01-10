Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
10.01.2026 14:54  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Haber Videosu

Süper Kupa finali öncesi Olimpiyat Stadı'nda rüzgar etkisini artırdı. Korner bayrağının hızla sallandığı görüntüler sosyal medyada endişe yaratırken ''Derbi ertelenir mi?'' sorusu gündeme geldi. Maçın 18.45'te başlaması planlanıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava koşulları dikkat çekiyor. Stattan gelen son görüntülerde rüzgarın şiddetini artırdığı görülürken, korner bayrağının hızla sallanması öne çıktı.

"DERBİ ERTELENİR Mİ?" SORUSU GÜNDEMDE

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar arasında "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava şartlarının sahadaki oyun düzenini ve tribün şartlarını etkileyebileceği yorumları yapıldı.

MAÇ 18.45'TE BAŞLAYACAK

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele 18.45'te başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sinan Sinan:
    sırf şu gereksiz stadı ayakta tutacağız diye, maç izleyenede oynayan adı zülüm ediyorlar 43 0 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    başka stad mı yok zaten hava şartları belli yap Beşiktaş stadında 30 3 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    endişelenmeyin osimhen yok ama icardi var. 10 5 Yanıtla
  • 250934 250934:
    Ahhhhh ahhh ne gerek vardı Beşiktaş’ın starında oynansa ne olurdu sanki zulüm değilde nedir bu 10 3 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Burayı yapanlar hiçmi araştırma yapmadı o kadar masraf yapıldı doğru dürüst maç oynanamıyor 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi
Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Şaşıp kaldılar Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:24
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:19:48. #7.11#
SON DAKİKA: Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.