Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

Spor

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Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Euro Club Index, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için şampiyonluk tahminini güncelledi.

RAMS PARK'TA YENİŞEMEDİLER

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle tamamlandı. RAMS Park'taki bu sonucun ardından ilk yarıda Kadıköy'de oynanan dev maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikili averajı eline geçirdi ve 6 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON

Golsüz bir şekilde puanları paylaşıldığı derbi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu ve şampiyon olacak takım şu şekilde;