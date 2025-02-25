Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu - Son Dakika
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Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

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RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle tamamlanırken, Euro Club Index de bu karşılaşmaya sonrası şampiyonluk tahminini güncellendi. Yapay zekaya göre Galatasaray, sezon sonunda 93 puanla zafere ulaşan taraf olacak. Fenerbahçe ise 88 puanla ligi ikinci bitirecek.

25.02.2025 17:22
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Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Euro Club Index, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için şampiyonluk tahminini güncelledi.

RAMS PARK'TA YENİŞEMEDİLER

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle tamamlandı. RAMS Park'taki bu sonucun ardından ilk yarıda Kadıköy'de oynanan dev maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikili averajı eline geçirdi ve 6 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON

Golsüz bir şekilde puanları paylaşıldığı derbi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu ve şampiyon olacak takım şu şekilde;

Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

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Son Dakika Spor Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Engin Engo:
    gs artık haftada tek maça düşüyor. rakipler düşünsün 41 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray alamaz o kadar puan 5 20 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Desene işimiz yapay zekaya kaldı. Hakemlere değilde. 4 2 Yanıtla
  • enis Bakirdemir:
    abi bu kadarmı toplamanız yok şampiyon olma ihtmallerinde gs icin yazdıgınız %77,22 ile fb nin sampiyon olma ihtimali olan %22.83 ü toplayınca %100.05 yapıyor diğer takımların galatasaray ve Fenerbahçe tüm maçlarını yenilse bile şampiyon olma ihtimali vermemişsiniz en azından bu kadar haber kanalıyız diye geçiniyorsanız şu ayrıntılarada dikkat edin !!!!! 3 1 Yanıtla
  • Casper:
    Sizin Yapay zekanızın bennn 3 1 Yanıtla
  • Portakal48:
    GS ŞAMPİYONA 5 YILDIZ HAYIRLI OLSUN FB AVRUPADA GÜÇ VERSİN 1 1 Yanıtla
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