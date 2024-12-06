Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış - Son Dakika
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Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in, geçmişte Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbiye hakem olarak atadığı Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazandığı da belirtildi.

06.12.2024 13:24  Güncelleme: 13:46
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk kez düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı.

MOURINHO ÖVMÜŞTÜ

Mehmet Türkmen, geçen sezon Alanyaspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho tarafından "Hakem çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" sözleriyle övülmüştü. Bu övgü, Türkmen'in hakemlik kariyerinde önemli bir yer tutuyor" şeklinde övgüler almıştı.

10 BİN TL KAZANMIŞ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmen, aynı zamanda avukatlık yapıyor. Mehmet Türkmen'in 2017 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Mehmet Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazanması dikkat çekti.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

1992 doğumlu olan Mehmet Türkmen, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 10 maç yöneten Türkmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da görev almıştı.

Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster\'de yarışmış

Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Türkmen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • MetinAliFeyyaz:
    fenerin bi başka piyonu... sene başından beri olduğu gibi Beşiktaş'ı yine doğrayacaklar ve sonra sözde yöneticiler iki üç açıklama yayınlayıp taraftar gazı almaya çalışacak 32 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Anladık be kardeşim aylar önceki haberdi ısıtıp ısıtıp önümüze koymayın 11 2 Yanıtla
  • Doki:
    iyi o zaman para ihtiyacı yok .Maçı satmaz. 6 4 Yanıtla
  • Sanji:
    Bu hakem her derbi öncesi milyonere katılıyor herhalde 3 0 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Şu genç hakemler sosyal medyanın gazına çok geliyor. Yabancı hakeme kesinlikle karşıyız. Fakat algılardan etkilenmeyin be kardeşim. Febenin yaptığı üç penaltıyı veremeyenler ve febebahçe bu vebalin altında eZilecek. Kesinlikle kar kalmayacak. Febe herşeye ağlıyor kanmayın… sarı verilmiyor dediler elinizde sarı kartla dolaştınız. Şimdi kırmızı diyorlar:) Allaha şükür olsun ki hakemide algılarıda yenecek kadar iyi takımımız var.. febeliler ağlayarak puan alıyor valla yıllardır aynı şekilde akıllanmıyorlar :)) 0 0 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Bu haberde subliminal mesaj verilmiş. :) 0 0 Yanıtla
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