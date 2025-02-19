''Derbiyi yabancı hakem yönetecek'' diyen Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri gündemde - Son Dakika
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Spor

''Derbiyi yabancı hakem yönetecek'' diyen Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri gündemde

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz yıl ''Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek'' açıklamasına rağmen Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Pazartesi akşamı oynanacak derbide yabancı hakemin düdük çalacağını duyurması tartışmaları da beraberinde getirdi.

19.02.2025 13:59  Güncelleme: 14:14
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22 Kasım 2024'te canlı yayında "Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" açıklamasını yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aradan geçen bir senenin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yabancı hakemin düdük çalacağını duyurdu.

"BU KARARI TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN ALDIK"

TFF Başkanı "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu aylar önce katıldığı bir programda, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim; ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

\'\'Derbiyi yabancı hakem yönetecek\'\' diyen Hacıosmanoğlu\'nun aylar önceki sözleri gündemde

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Derbiyi yabancı hakem yönetecek'' diyen Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • elif korkusuz:
    adamda bilmiyordu hakemlerin cincona çalıştıgını öğrendi vazgeçti kararından demek.! 18 81 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    Fener ne diyorsa onu yapıyor feneri şampiyon yapmak için Ali koçla birlikte uğraşıyorlar ama yopunuzda gelseniz şampiyon Galatasaray 72 18 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    dönme dolap... her lafını yedirdiler hahhaha sorun da yabancı hakem değil, kaliteli yabancı hakem olmaması. kötü ve adı skandallara karışmış hakemi maça veriyorlar. 81 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    derhal istifa bekliyoruz 58 8 Yanıtla
  • Can dostum:
    Ne Yapmaya Çalışıyorsunuz 39 3 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    iyi de bunun sonu yok… futbolcu yabancı, teknik ekip yabancı, var yabancı, hakem yabancı ! 37 3 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Adam kısaca diyorki fener ağlama !! bıkmış her gün ağlamalarından al sana yabancı hakem 26 7 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Bu toplumda yaşamaktan utanıyorum.tüm Koca Koca adamlar çıkar menfaat için dürüstlük doğruluk sözleriyle makama geliyor sonra üç kuruş menfaat için yapmam dediklerini milletin gözüne baka baka yapıyor.sadece bu başkan için geçerli değil bu yorumum. 30 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Esastan değil usülden bozulan şike davasında da yabancı hakimlerin kararı geçerli olmalı. Delillerin toplanmasının usüle aykırı olması gerçekleri delilleri yok etmiyor. UEFA CAS yabancı mahkemelerin kararı ortadadır, uygula TFF 22 4 Yanıtla
  • Osman Koca:
    futbol 2000 li yıllarda güzeldi.yeni nesil çok şey kaybedior 25 1 Yanıtla
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