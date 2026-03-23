Trump "İçerden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump "İçerden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

23.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bir anlaşma yapabileceklerini ve "içeriden, çok saygı duyulan" kişilerle temas halinde olduklarını açıklamasının ardından, Washington-Tahran arasındaki temaslara İran adına öncülük eden isim de netleşmeye başladı. İsrail basınındaki iddialara göre, Tel Aviv yönetimi bu görüşmelerin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf aracılığıyla, çoğunlukla dolaylı yoldan yürütüldüğünü değerlendiriyor.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamasına dair Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerini paylaştı.

"KATAR'IN ABD'YE UYGULADIĞI BASKI TRUMP'I ETKİLEDİ"

Haberin dayandırıldığı İsrailli bir yetkili, "ABD, İran'daki elektrik santrallerini hedef almamamız için bizden talepte bulundu." ifadesini kullandı. Katar'ın "ABD'ye uyguladığı baskının" Trump'ı etkilediğini savunan yetkili, İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinin durumu karmaşıklaştırdığını anlayan ABD Başkanı'nın geri adım attığını öne sürdü.

ABD'NİN İRAN'DA GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM ORTAYA ÇIKTI

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerine göre, ABD-İran görüşmelerinin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf aracılığıyla yürütüldüğünü; ancak müzakerelerin çoğunlukla doğrudan değil, dolaylı yoldan ilerlediğini kaydetti.

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Muhammed Bakır Kalibaf

TRUMP: İÇERİDEN BİRİLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söyledi. İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim." ifadelerini kullandı.

Görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" belirten Trump, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." dedi.

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

Trump, İran'da görüştükleri kişinin Dini Lider Mücteba Hamaney olmadığını ve onu "gerçek bir lider olarak görmediğini" belirterek, "Çok sayıda lider vardı, hepsi öldürüldü. Çok tehlikeli bir durum. Havaya uçurduklarımızdan sonra geriye kalan bazı liderler var. Ülkeyi çok iyi temsil eden ve iyi iş çıkaracak insanlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Söz konusu İranlı kişilerle "çok, çok verimli görüşmeler yaptıklarını" ifade eden Trump, "Nereye varacaklarını göreceğiz. Önemli noktalarda anlaştık. Bence mükemmel gitti. Eğer bunu başarabilirlerse, bu sorunu, bu çatışmayı sona erdireceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump 'İçerden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika

’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç’a kulüpte yeni görev Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:58
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:24:20. #7.12#
SON DAKİKA: Trump "İçerden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.