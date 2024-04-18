Dev maç nefes kesti! Manchester City\'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

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UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Madrid temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist oldu.

PERDEYİ RODRYGO AÇTI

Dev karşılaşma hızlı başladı. Konuk takım Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamladı.

DE BRUYNE CİTY'E HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da birçok gol pozisyonu buldu. Zorlu maçta son bölüme girilirken sahneye Kevin De Bruyne çıktı. Yıldız futbolcu, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına hayat verdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

UZATMALARDA GOL YOK

Uzatma dakikalarında hem Manchester City hem de Real Madrid futbolcularının yorgunlukları net bir şekilde göze çarptı. Yakaladığı fırsatları değerlendirmedi ve son yarı finalist penaltı atışları sonucunda belli oldu.

YARI FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ

120 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan dev maçta yarı finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibini 4-3 ile geçen Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Arsenal'i eleyen Bayern Münih oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.