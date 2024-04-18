UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Madrid temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist oldu.
Dev karşılaşma hızlı başladı. Konuk takım Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da birçok gol pozisyonu buldu. Zorlu maçta son bölüme girilirken sahneye Kevin De Bruyne çıktı. Yıldız futbolcu, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına hayat verdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında hem Manchester City hem de Real Madrid futbolcularının yorgunlukları net bir şekilde göze çarptı. Yakaladığı fırsatları değerlendirmedi ve son yarı finalist penaltı atışları sonucunda belli oldu.
120 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan dev maçta yarı finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibini 4-3 ile geçen Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran son takım oldu.
Yarı final müsabakaları 30 Nisan- 1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Arsenal'i eleyen Bayern Münih oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Real Madrid öne geçerken, Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Real Madrid rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
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