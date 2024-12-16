Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçında bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.
55. dakikada Ozan Tufan'ın kendisinin ikinci, takımının ise 3. golü öncesinde Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? - Son Dakika
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