Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? - Son Dakika
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Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

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Trabzonspor'un Galatasaray karşısında Ozan Tufan ile bulduğu 3. gol öncesinde Eren Elmalı'nın topu oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevirdiği tartışmalara neden oldu. Maçın bile önünde geçen pozisyonu VAR ile konuşan hakem Oğuzhan Çakır, gol kararında kaldı.

16.12.2024 22:32
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçında bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

OĞUZHAN ÇAKIR VAR İLE KONUŞTU, GOLÜ VERDİ

55. dakikada Ozan Tufan'ın kendisinin ikinci, takımının ise 3. golü öncesinde Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

İşte o pozisyon;

Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Oğuzhan Çakır, Trabzonspor, Galatasaray, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Emin Erol:
    hakem kadir sağlam doğru haber yapın Galatasaray lı hakem penaltı bedava oldu mertens attı kendini 35 237 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    hakem kadir sağlam bu 1 pozisyon net çıktı bu 2 mertensde kendini atmadı net müdahale yapıldı buda 3 Galatasaraya operasyon devam ediyor buda NOKTA 187 29 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    futbol cahili sen futboldan anlamıyorsun git tenis izle. 1- Galatasaray hakem Kadir sağlamı sağlama almış. 2- Penaltı ile alakası yoktu. 3- Trabzonspor’un atağını haksız yere kesip Galatasaray’a şerbet vuruş verip gol attırdı. 4- Topun tamamının çizgiyi geçmesi gerekiyor senin gibi futbol cahilleri anlamadığı için çıktığını sanıyor. çıkmadığını VAR onayladı sen neyin kafasını yaşıyorsun. 5- Trabzonspor’a operasyon yapılıyor hem hakemler ile hemde hocası Şenol hoca ve de başkanda olaya ortak. Trabzonspor kurulduğundan beri böyle bir zulüm görmemiştir NOKTA 19 85
    Coskun Kokoc:
    top çıktı dışarı tamamen gölü verdi 74 8
    Mehmet GÜNDÜZ:
    Mertensin bir pozisyonu daha vardı o da penaltıydı vermedi 42 10
    Celal Özdemir:
    Abdülmecit gerçekten M.Al.S İn trio Felan kavlbul etmedi gozluk tak A.M.k mun LAZı 13 4
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    yayıncı kuruluş diğer açıdan verdi pozisyonu. topun dışarı çıktığı net bir şekilde görülüyor. mertensin pozisyonuna penaltı değil diğer futbol fakirleri, adamın ayağına arkadan tekme atıyor. iyi izleyin. ayrıca ozan yunus un aşil tendonuna basıyor. onun karşılığı da sarı kart değil. 123 8 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    çizgiyi geçmiş malesef 118 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK DENEN FUTBOL FAKİRİNIN HEDİYESİ, 28 84 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    sadece 20cm geçtiği için aut verilmedi ne diyelim Allah bildiği gibi yapsın 85 6 Yanıtla
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