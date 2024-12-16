Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

hakem kadir sağlam bu 1 pozisyon net çıktı bu 2 mertensde kendini atmadı net müdahale yapıldı buda 3 Galatasaraya operasyon devam ediyor buda NOKTA

Abdul Mecit el sabah:

futbol cahili sen futboldan anlamıyorsun git tenis izle. 1- Galatasaray hakem Kadir sağlamı sağlama almış. 2- Penaltı ile alakası yoktu. 3- Trabzonspor’un atağını haksız yere kesip Galatasaray’a şerbet vuruş verip gol attırdı. 4- Topun tamamının çizgiyi geçmesi gerekiyor senin gibi futbol cahilleri anlamadığı için çıktığını sanıyor. çıkmadığını VAR onayladı sen neyin kafasını yaşıyorsun. 5- Trabzonspor’a operasyon yapılıyor hem hakemler ile hemde hocası Şenol hoca ve de başkanda olaya ortak. Trabzonspor kurulduğundan beri böyle bir zulüm görmemiştir NOKTA