Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Öte yandan bordo-mavililerde 13. dakikada oyundan atılan Edin Visca, uzun süre takımını eksik bıraktı ve iki ezeli rakip arasındaki rekabetin de en erken kırmızı kartını görerek tarihe geçti.

15.09.2024 21:59  Güncelleme: 22:33
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Dev karşılaşmada her iki takımında yeni transferleri görücüye çıktı. Trabzonspor'da Braga'dan transfer edilen Simon Banza, Beşiktaş'ta ise Benfica'dan gelen Joao Mario yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.

Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

EDIN VISCA'YA TARİHİ KIRMIZI KART

Yüksek tempoyla başlayan karşılaşmada Trabzonsporlu Edin Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca Visca, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartını da görmüş oldu.

Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

TRABZONSPOR GOLÜ BULDU

10 kişi kalan Trabzonspor, 17. dakikada kullandığı duran topta skordaki dengeyi bozdu. Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol bordo-mavililerin bu sezon ligdeki ilk golü oldu. Öte yandan Okay da Trabzonspor formasıyla iç sahada attığı son golü yine Beşiktaş'a atmıştı.

Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

GEDSON SKORU EŞİTLEDİ

Yediği golden sonra beraberlik için 10 kişi kalan rakibinin üzerine giden Beşiktaş, beraberlik golünü 39. dakikada buldu. Rafa Silva ile verkaça giren Svensson, sağ çaprazdan ceza alanına girerek topu Gedson Fernandes'e verdi. Portekizli oyuncu da yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson ligdeki 2., bu sezonki 5. golüne imza attı.

Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

PUANLARI PAYLAŞTILAR

Temposuyla nefes kesen maçın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince ilk yarıdaki eşitlik bozulmadı. Trabzonspor ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılarak puanını 3 yaparken, ilk kez puan kaybeden Beşiktaş ise 4 maç sonunda 10 puan topladı.

Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ferhat eser: trabzonspor yeni gelin gibi nazlandı ilginç bir maç oldu BEŞİKTAŞIMIZA şampiyonluk yolunda trabzonspora kümede kalma yolunda başarılar diliyorum 35 84 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: 8taş balonu erken patladı. 60 27 Yanıtla
  • Akay Kayhan: bjk’den birşey çıkmaz! 58 23 Yanıtla
  • selman null: 8taşın bı tarafları kalkmıştı 53 23 Yanıtla
  • Alpi: 8taşı kolladılar ama olmadı .70 dk 10 kişi takım demekki destek olmasaydı ts rahat yenerdi … 52 22 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Var tarafından 10 kişi bırakılan Trabzonspor karsısında ımmobile ve rafa Silva ilk ciddi sınavında vasatı geçemedi 45 14 Yanıtla
  • Nuri Varol: karga ferhat nasılsın :)) 45 12 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: 8 taş zor kurtuldu 8 yemekten balon erken patladı Barcelona nin 34 15 Yanıtla
  • Ersin KAYGISIZ: Ferhat eser gel yaz bakalım şimdi buraya…. Niye kayboluyorsun??? 36 8 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Dev maç derken :)) 30 12 Yanıtla
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