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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
15.01.2024 - 09:50,
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Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Hatay Spor alonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)

Setler:

25-18 (Hatay Büyükşehir lehine)

21-25 (Develi Belediyespor lehine)

23-25 (Develi Belediyespor lehine)

15-25 (Develi Belediyespor lehine)

Süre: (33, 29, 32, 25) 119 dakika - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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