BAL\'da Develigücü - Şehit Kamil Maçına Hakem Atandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Develigücü ile Şehit Kamil Belediyespor arasında oynanacak müsabakaya hakem Mazlum Doğan Bodur atandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Play-Off mücadelesi veren Develigücü ile Şehit Kamil Belediyespor arasındaki maça Mazlum Doğan Bodur atandı. Antalya bölgesi klasman hakemine bu maçta Vedat Güneş ile Burak Yanardağ yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ufuk Kılıç belirlendi. 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Osmaniye Bahçespor - Suvermez Kapadokya: Özer Özden

Niğde Zengenspor - Adana Adaletgücü: Orhan Güngör

Kilis Bel.spor - Samandağ Gençlerbirliği: Bülent Berkay

Develigücü - Şehit Kamil Belediyespor: Mazlum Doğan Bodur

Reyhanlıspor - Gaziantepgücü: Abdulkadir Oral

Araban Belediyespor - Yahyalıspor: Kemal Dizdar

İnce Gençlikspor - Ceyhan 1967 Spor: Giray Şaylan - KAYSERİ