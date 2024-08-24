Devrek Belediyespor Yeni Sezonun İlk Antrenmanına Başkan Ulupınar\'dan Ziyaret

Spor

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, ilçe Kaymakamı Muhammed Evlice ile birlikte Devrek Belediyespor'u yeni sezon öncesi ilk antrenmanında ziyaret etti.

2024 - 2025 Zonguldak Süper Amatör Liginde Şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek olan Devrek Belediyespor'u, ilçe stadında yeni sezonun ilk startını verdi. Devrek Belediyespor'u ilk antrenman gününde yalnız bırakmayan Başkanı Özcan Ulupınar, 2024-25 sezonunun tüm camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diyerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Ulupınar yaptığı konuşmada; '2024-25 sezonu tüm camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Yeni sezonda tüm yöneticilere, teknik heyete ve siz futbolcularımıza başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Sizin burada rahat ve huzur içinde çalışmanız için var gücümüzle sizlere destek olacağız. Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesisleri'miz ve sahamız hazır. Rabbim inşallah başarılı bir sezon geçirmeyi nasip eder, istediğimiz hedefe ulaşırız. Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyorum" dedi.

2024 - 2025 yılı sezonun açılış startına, İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Belediye Meclis Üyesi-Devrek Belediyespor Kulüp Başkanı Çetin Kuzlu, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Mezir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, kulüp yönetimi ve taraftarlar katıldı. - ZONGULDAK