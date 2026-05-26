Devrim Defne Bilge'den Şampiyonada İki Altın Madalya
Devrim Defne Bilge'den Şampiyonada İki Altın Madalya

26.05.2026 11:14
Muğla Atletik Spor Kulübü'nden 13 yaşındaki Devrim Defne Bilge, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda başarıya imza attı.

MUĞLA Atletik Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Devrim Defne Bilge, yüzme branşında Federasyon Karması Milli Takım kadrosuna seçilmesinin ardından, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. Muğla Atletik Spor Kulübü'nün gelecek vadeden, antrenörü Tahsin Paşa Gül koordinatörlüğünde 13 yaşındaki yüzücü Devrim Defne Bilge, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi derecelerle hem kulübünün hem de Muğla'nın gururu oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atan genç sporcu, havuzdan madalyalarla çıktı.

13 yaş grubunda mücadele eden Devrim Defne Bilge, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak iki farklı kategoride Türkiye Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Genç yetenek 50 metre kelebek ve 50 metre serbest stillerinde altın madalyaya uzanarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Başarısını şampiyonluklarla sınırlamayan Bilge, 100 metre serbest stilde nefes kesen bir mücadelenin ardından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Zorlu geçen 100 metre kelebek yarışında ise Türkiye beşincisi olarak şampiyonayı elit sporcular arasında tamamlamayı başardı. Başarılı sporcu ayrıca 5-7 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek yarışlarda Türkiye adına kulaç atarak ülkesini temsil edecek.

Kaynak: DHA

