Didim\'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Spor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, spor tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinlik, Didim Spor Salonu'nda üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Erkekler kategorisinde 20 farklı ilden toplamda 24 takımın katılımıyla birlikte 90 sporcu mücadele etti. Kızlar kategorisinde ise 24 ilden 24 takımın yer aldığı müsabakalarda, toplamda 100 genç sporcu heyecan dolu anlar yaşadı.

Genç Erkekler Takımı Türkiye birincisi İstanbul'dan Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi oldu. İkinci sırayı Çorum'dan Çorum Spor Lisesi alırken, üçüncülüğü yine Çorum'dan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi elde etti. Dördüncü sırayı ise İstanbul'dan Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı.

Genç Kız Takımı Türkiye birincisi ise Tokat'tan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi oldu. İkinci sırayı Balıkesir'den Özel İnegöl Okyanus Anadolu Lisesi, üçüncü sırayı Ankara'dan Özel Ari Anadolu Lisesi ve dördüncü sırayı ise Tekirdağ'dan Özel Adana Uğur Anadolu Lisesi elde etti.

Yapılan ödül töreniyle birlikte müsabakalar sona ererken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN