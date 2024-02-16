Didim'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Didim'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Didim\'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İstanbul'dan Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi genç erkekler kategorisinde birinci olurken, Tokat'tan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi genç kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

16.02.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, spor tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinlik, Didim Spor Salonu'nda üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Erkekler kategorisinde 20 farklı ilden toplamda 24 takımın katılımıyla birlikte 90 sporcu mücadele etti. Kızlar kategorisinde ise 24 ilden 24 takımın yer aldığı müsabakalarda, toplamda 100 genç sporcu heyecan dolu anlar yaşadı.

Genç Erkekler Takımı Türkiye birincisi İstanbul'dan Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi oldu. İkinci sırayı Çorum'dan Çorum Spor Lisesi alırken, üçüncülüğü yine Çorum'dan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi elde etti. Dördüncü sırayı ise İstanbul'dan Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı.

Genç Kız Takımı Türkiye birincisi ise Tokat'tan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi oldu. İkinci sırayı Balıkesir'den Özel İnegöl Okyanus Anadolu Lisesi, üçüncü sırayı Ankara'dan Özel Ari Anadolu Lisesi ve dördüncü sırayı ise Tekirdağ'dan Özel Adana Uğur Anadolu Lisesi elde etti.

Yapılan ödül töreniyle birlikte müsabakalar sona ererken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Aydın, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Didim'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır
    12:16 Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

    Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi
    12:02 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi

    Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.

  • İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı
    12:02 İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı

    ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.

  • Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor
    11:42 Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz
    11:32 Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz

    Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.

  • Erzincan İliç'te toprak altında kalanların isimleri belli oldu
    11:18 Erzincan İliç'te toprak altında kalanların isimleri belli oldu

    Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.

  • Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum
    11:17 Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum

    Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.

  • İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadını uyardı
    11:17 İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'a yakınlaşan kadını uyardı

    Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 13:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement