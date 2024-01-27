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Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi - Son Dakika
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Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Hatayspor, 1-0'lık skorla galip geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri, 10 maçlık galibiyet hasretine son verirken karşılaşmadaki tek golü ise 44. dakikada Luis Nani kendi kalesine attı.

27.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 22:19
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI

Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

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GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi - Son Dakika
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