Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi - Son Dakika