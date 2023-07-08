Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev'den çok sert tepki: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz

14 bin lira daha az ödemek için son gün işlem yapanlar şimdi bu sorunu yaşıyor

Rusya'ya bir hazırlık turnuvası kapsamında giden Fenerbahçe'ye Ukrayna ekibi Dinamo Kiev çok sert çıktı. Kiev'in yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size!" ifadeleri yer aldı.

"SİZİ ŞEREFSİZ VE VİCDANSIZ BIRAKTI"

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, " İstanbul'daki maçta taraftarlar Avrupa'nın en büyük sadistinin ismini bağırdığında kulüp olarak sustunuz. Bunun nedeni artık çok açık. Gazprom'un kanlı parası sizin için her şeyi gölgede bıraktı. Sizi şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor. Tüm dünya bu saldırganlara karşı birleşti ancak sizin kulübünüz terörizmin kanlı parasını kabul etti.

"ONUR, UTANMA VE VİCDAN YOK"

UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalarda men etti. Siz ise para için saldırganlarla turnuvaya katılıyorsunuz. Hiçbir şey bu adımı aklayamaz. Hiç para, bu utanç verici davranışınızın ve ahlaksız vasıflardan yoksun katillere gidişinizi ödeyemez. Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size!" ifadeleri kullanıldı.