Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir

08.09.2022 23:04
Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir

Basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu" sözlerine yanıt veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Kalitesinin kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takımın teknik direktörü mücadelede yapılan faul sayısı üzerinden birbiriyle atıştı.

"ANLAYIN BENİ"

Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni." dedi.

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"10. DAKİKADA 8 FAUL YAPTILAR"

Jorge Jesus ise Mircea Lucescu'nun bu sözlerine, "Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istedikleri şey bizi taktik faullerle durdurmaktı. 10. dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kaleci vakit geçirmeye başladı. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bu tarz hareketler yapmamalı. Benim takımım sonuna kadar savaştı. Teknik ve taktik prensipleri en iyi şekilde uyguladı. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Kalitesinin kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum. Dinamo Kiev sürekli faulle durdurmaya çalıştı özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum." şeklinde cevap verdi.

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SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir - Son Dakika
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