Direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı - Son Dakika
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Direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı

23.05.2023 18:14

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdiğini açıkladı. Ankaragücü maçını kaçıran yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi.

2 MAÇ CEZA ALDI

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.

DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK

2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Nicolo Zaniolo, İstanbulspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı - Son Dakika


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