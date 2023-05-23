Direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı

Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi.
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.
2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.
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