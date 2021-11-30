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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

30.11.2021 12:24

- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz" Diyanet...

- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izciliğe yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izcilik faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Biçer imzaladı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, imzalanan protokolün gençlerin güzel faaliyetler yapmasına vesile olmasını temenni ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı arasında izcilik konusunda yapmış olduğumuz bu protokolün hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah milletimiz, gençlerimiz için çok güzel faaliyetlerin yapılmasına vesile olur. Biz öteden beri İzcilik Federasyonumuzun ne kadar güzel işler yaptığını takip ediyoruz. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de özellikle illerimizde, ilçelerimizde yapmış olduğumuz gençlik faaliyetleri ile gençlerimizin milli, manevi yönden ve özellikle bedensel, zihinsel açıdan daha nitelikli olmaları gerektiği noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz" dedi.

"Her vesileyle gençliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Başkanlık olarak yaptıkları çalışmalarla gençliğe sahip çıktıklarını vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"2018 yılında Mevlid-i Nebi programını Peygamber Efendimiz ve Gençlik olarak tespit etmiştik. Ülkemizin bütün illerinde, ilçelerinde yurt içi yurt dışı yüzlerce program yaparak gençliğimizin daha dinamik, milletimize daha layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Gençliğe yönelik yayınlarımızla bunu yapmaya çalıştık. Şu an itibariyle manevi rehberlerimiz özellikle üniversite öğrenci yurtlarında büyük bir fedakarlıkla gençlerimizin hizmetindeler. Dolayısıyla bundan sonra inşallah İzcilik Federasyonu Başkanlığımız ile irtibat halinde, ülkemizin bütün illerinde bütün ilçelerinde kendileriyle iş birliği yaparak gençlerimize yönelik daha güzel daha nitelikli hizmetler yapacağız. Biz biliyoruz ki milli, manevi duyguların yerleştirilmesinde özellikle izcilik faaliyetlerinin çok önemli etkisi, katkısı var. Onların her ortamda kendilerine güveni sağlamaları, her ortamda milli ve manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemli. Bu konuda İzcilik Federasyonu'nun büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzcilik Federasyonu güçlerini birleştirerek gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız."

"Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını önemsiyoruz"

Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerinde Gençliğe Değer Projesini yürüttüklerini söyleyen Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak, "Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uhdesinde sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerimizle "Gençliğe Değer" projemizi yürütüyoruz. Gençlik merkezlerimiz, Diyanet Gençlik Merkezleri, Genç Ofis ve gençlik koordinatörlerimiz vesilesiyle özellikle Anayasamızın 58. Maddesinde belirtilen hususu önemsiyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, yaygın hatalardan, yanlışlıklardan, bağımlılıktan ve benzeri kötülüklerden korunması için, özellikle milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını, ahlak ve maneviyat sahibi bir genç olarak devletimiz, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz için faydalı olmalarını önemsiyoruz ve dolayısıyla İzcilik Federasyonumuzla beraber yürütmüş olduğumuz çalışmalarda ülkemizin her bir şehrinden genç imam arkadaşlarımız vesilesiyle bir eğitim sağladık. Bu imam arkadaşlarımız izci liderleri. Onlar vesilesiyle de gençlerimizin eğitimlerine farkındalık oluşmasına, iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasındaki protokol ile bu çalışmalarımızın daha verimli daha bereketli daha nitelikli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi için hayırlı bir çalışmayı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Gençliğe Değer Projesi, müftülüklerimiz ve bünyesinde 81 ilimizde, 922 ilçemizde koordinatörlerimiz vesilesiyle gençlerimizin ahlak ve maneviyatıyla yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"İmamların çocuk ve gençlerin güzel ahlaklı yetişmelerinde çok başarılı olduklarını gördük"

Çocukların ve gençlerin camilere gelerek izcilik faaliyeti yapmalarını arzu ettiklerini belirten Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Biçer, "Daha önceden yapmış olduğumuz pilot uygulamalarda gördüğümüz kadarıyla imam arkadaşlarımızın camilerde ve cami çevresinde, kendi mahallelerinde bulunan çocuk ve gençlerin sosyal, güzel ahlaklı, vatan millet sevgisiyle dolu olarak yetişmelerinde çok başarılı olduklarını gördük. Dünyanın değişik yerlerinde de birçok din görevlisi izcilikle uğraşırlar ve oradaki çocukların izcilik yapmasını sağlarlar. İmam arkadaşlarımızın çocuk ve gençlerimizin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda eğitilmesi ve o köylerde, mahallelerde bile bütün camilerde çocuk ve gençlerimizin camiye gelerek aynı zamanda izcilik faaliyetleri yapmaları ve ilerlemelerini arzu ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Asker, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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