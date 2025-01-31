Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı 1. Lig Play-Off\'a Yükseldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, 1. Lig play-off grup maçlarını tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan takım, grup maçlarını 3 galibiyetle tamamladı. Niğde'de düzenlenen grup maçlarında Diyarbakır ekibi, Şiran Yıldız'ı 41-29, Kayseri Rebaspor'u 34-28 ve Maraş Tekstilspor'u 42-27 mağlup etti.
Grup maçlarını tamamlayan DBB Hentbol Takımı, 1. Lig'e yükselmek için belirlenecek takvim kapsamında Ankara'da play-off maçlarına çıkacak. - DİYARBAKIR
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